Kristen Bell kiborította követőit évfordulós posztjával

2025. 10. 20. 17:14
A napokban volt Kristen Bell és Dax Shepard 12. házassági évfordulója, amiről a színésznő az Instagram-oldalán is megemlékezett. Egy ölelkezős fotót posztolt kettejükről, a képhez fűzött soraival azonban többeket is sikerült felzaklatnia.

Boldog 12. házassági évfordulót a férfinak, aki egyszer azt mondta nekem: »Soha nem ölnélek meg. Sok férfi megölte a feleségét egy bizonyos ponton. Még ha nagyon erős késztetésem is van arra, hogy megöljelek, sose tenném meg.« ❤️

– olvasható Bell bejegyzésében, ami igencsak vegyes fogadtatást kapott.

A kommentelők közül többen is jelezték Bellnek, hogy az említett sorokat nem volt szerencsés éppen a családon belüli erőszak elleni tudatosság hónapjában posztolnia, míg mások azt hangsúlyozták hozzászólásukkal, hogy a párkapcsolati erőszak nem vicc kategória. Mindeközben akadtak olyan kommentelők is, akik humorosnak találták a színésznő írását, egyikük például azt mondta, 23 évig élt bántalmazó házasságban, de imádja Bell posztját.

