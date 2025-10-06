Csézy fotókat mutatott kislánya keresztelőjéről

Csézy idén januárban lett édesanya, miután férjével éveken át küzdöttek azért, hogy szülői örömök elé nézhessenek. Gyerekük az Elizabet nevet kapta, az énekesnő pedig nemrég az Instagram-oldalán számolt be arról, hogy a hétvégén megkeresztelték a kislányt.

Minden gyermek Isten gyermeke, számomra ez sosem volt kérdés, általa létezünk. Egy csoda a születés, az élet. Elizabet megkeresztelésével mi a köszönetünket, hálánkat szerettük volna kifejezni, hogy meghallgatta és megadta nekünk Őt, a legnagyobb boldogságot!🙏

– fűzte hozzá családi fotóikhoz az édesanya.