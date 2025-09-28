Krausz Gábor meglepetéstánccal készült Mikes Annának a lagzijukon, többek mellett Vomberg Frigyes is részt vett a produkcióban

Krausz Gábor és Mikes Anna szeptemberben első hétvégéjén házasodtak össze. Azóta már több fotót is mutattak a nagy napról, közzétették továbbá az esküvői kisfilmjüket is.

A séf nemrég arról is beszámolt követőinek, hogy a lagzin meglepetéstánccal készült Mikes Annának, amiben 11 barátja is részt vett, köztük Vomberg Frigyes, Suti András és Baranya Dávid is.

Az esküvőnk egyik fénypontja, azt hiszem, itt indult meg a reggelig tartó őrület. Egy meglepetéstánccal készültem a feleségemnek, és persze a csodálatos násznépnek. Nagyon hálás vagyok a barátaimnak, hogy első szóra vállalták, és 11 embernek nem egyszerű kilogisztikázni ennyi táncpróbát, de a végeredmény önmagáért beszél

– írta a produkcióról készült videó mellett Krausz, majd az őket betanító tánctanárnak is köszönetet mondott, hozzátéve:

Haknit vállalunk ezzel a felállással falunapokon, főzőfesztiválokon. 😛😎 Köszi srácok, imádlak titeket❤️