Krausz Gábor meglepetéstánccal készült Mikes Annának a lagzijukon, többek mellett Vomberg Frigyes is részt vett a produkcióban

2025. 09. 28. 08:36
Krausz Gábor és Mikes Anna szeptemberben első hétvégéjén házasodtak össze. Azóta már több fotót is mutattak a nagy napról, közzétették továbbá az esküvői kisfilmjüket is.

A séf nemrég arról is beszámolt követőinek, hogy a lagzin meglepetéstánccal készült Mikes Annának, amiben 11 barátja is részt vett, köztük Vomberg Frigyes, Suti András és Baranya Dávid is.

Az esküvőnk egyik fénypontja, azt hiszem, itt indult meg a reggelig tartó őrület. Egy meglepetéstánccal készültem a feleségemnek, és persze a csodálatos násznépnek. Nagyon hálás vagyok a barátaimnak, hogy első szóra vállalták, és 11 embernek nem egyszerű kilogisztikázni ennyi táncpróbát, de a végeredmény önmagáért beszél

– írta a produkcióról készült videó mellett Krausz, majd az őket betanító tánctanárnak is köszönetet mondott, hozzátéve:

Haknit vállalunk ezzel a felállással falunapokon, főzőfesztiválokon. 😛😎 Köszi srácok, imádlak titeket❤️

 

A bejegyzés megtekintése az Instagramon

 

Krausz Gábor (@gabor.krausz) által megosztott bejegyzés

