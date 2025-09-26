nagy feróotthon startzsiguli
Akkoriban nem volt Otthon Start program, így Nagy Feró fiatalon egy Zsiguliban élte a szerelmi életét

Varga Jennifer / 24.hu
admin Csontos Kata
2025. 09. 26. 13:54
Varga Jennifer / 24.hu
Mint mondja, nem volt rossz, de egy három százalékos hitelnek jobban örült volna.

Nagy Ferót az Otthon Start programról, vagyis a 3 százalékos hitelről kérdezte a Bors. A nyíltan a kormánypártot támogató énekes a lapnak elmondta, hogy ő fiatalon még csak álmodozni sem mert egy saját lakásról.

„Hogy őszinte legyek, amikor Orbán Viktor miniszterelnök úr bejelentette az Otthon Start programot, és meghallottam, hogy az első lakásuk vásárlására készülők fix háromszázalékos lakáshitelt igényelhetnek, kicsit irigy lettem. Persze, persze… Én egy nagyon szép házban élhetek a családommal, de visszagondoltam a ’70-es évek végére, amikor egy szép napon nekiültem és kiszámoltam, mennyi pénzre is lenne szükségem ahhoz, hogy beleugorjak egy öröklakásba. Megláttam az összeget, és arra jutottam, hogy nekem bizony a büdös életben nem lesz még egy saját fáskamrám sem, nemhogy saját otthonom” – kezdte Nagy Feró, majd így folytatta:

Fiatal voltam és bohó, no meg szerettem csajozni. De nem volt hová vigyem a hölgyeket, vagyis az aktuális barátnőmet, így végül egy szakadt Zsiga lett a pecóm. Igen, szó szerint egy Zsiguliban éltem a szerelmi életemet. Nem volt rossz, de azért jobban örültem volna egy Otthon Start programnak

– fogalmazott a Beatrice frontembere.

A Bors hozzáteszi: Nagy Ferót nem kárpótolja a fix kamatozású, 3 százalékos lakáshitel, hiszen annak feltételeit nem rá szabták, de így is biztos benne, hogy minden fiatalnak ajánlani fogja jártában-keltében.

„Ami anno az én gondom volt, az egy generációkon átívelő probléma. Hiszen a fiatal srácok ma is csajoznak, és hát mégis csak jobb lehet a saját pecójukba áthívni a barátnőjüket vagy leendő barátnőjüket, mint egy drága és kicsi albérletbe. Szóval innen is javaslom mindenkinek, aki első lakásról álmodik, hogy használják ki az Otthon Start program kínálta lehetőséget. És a koncertjeimen is el fogom mondani, bár nem hiszem, hogy van bárki, aki ne hallott volna róla” – tette hozzá Nagy Feró.

