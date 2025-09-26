Barbinek Paula a csütörtöki motorbalesetéről: Feküdtem a földön és ordítva zokogtam

Csütörtökön motorbalesetet szenvedett Barbinek Paula. Aznap édesanyja és Ázsia Expressz-béli csapattársa, Tallós Rita azt mondta, mentő vitte be a lányát a kórházba, de nincs ok aggodalomra, valószínűleg nem történt komoly sérülés.

Barbinek pénteken maga mondta el a Borsnak, mi történt pontosan. Mint kiderült, az anyjával volt edzeni, ahová robogóval indult útnak, abban bízva, hogy nem fog esni az eső. Hazafelé nagyon óvatosan haladt, mert előfordult már, hogy elesett a motorral esős időben; azóta nem is szeret esőben motorozni.

Szóval gyök kettővel mentem, amikor az előttem lévő autó sofőrje hirtelen fékezett. Én megijedtem és valamiért mindkét féket behúztam. Ez a manőver még száraz úton sem szerencsés, nem hogy a vizesen, így kicsúszott alólam a robogó, én pedig hatalmasat estem

– mondta a színésznő, aki az esés pillanatában azonnal éles fájdalmat érzett.

Feküdtem a földön és ordítva zokogtam, mert arra gondoltam, hogy ha jól kikiabálom magam, majd felpattanok és megyek is a dolgomra. A terv jó volt, csak éppen a fájdalom nem engedte, hogy végre is hajtsam.

Két autós segített neki, akik miután nem tudták őt lábra állítani, mentőt hívtak hozzá. A mentősök megvizsgálták, nyakmerevítőt adtak rá és bevitték a kórházba.

Ott megröntgenezték a lábamat és hasi ultrahangot is csináltak, majd elmondták, hogy a jobb térdem csúnyán megzúzódott és a jobb csípőm sem úszta meg sérülés nélkül.

A baleset miatt most pihennie kell és nem dolgozhat, pedig jelenleg két darabban játszik és egy novemberi bemutatóra is készül.