Dietz Gusztáv: Akinél azt érzem, hogy ostoba, erőszakos, azzal pillanatok alatt én is erőszakossá válok

A minap jelent meg Lakatos Levente podcastsorozatának új epizódja, melyben Dietz Gusztáv volt a műsorvezető vendége. Az adásban az egykori ketrecharcos egyebek mellett arról is mesélt, miért döntöttek úgy feleségével, Laky Zsuzsival, hogy nekivágnak a Nyerő Páros jelenleg futó évadának.

Szerettük volna, Zsuzsi szerette volna azt, hogy egy kicsit magamról próbáljak egy szimpatikusabb képet festeni valahogy, úgyhogy vittem két doboz Magne B6-ot, és próbáltam kiegyensúlyozott, nyugodt maradni végig

– idézte a Blikk a színészt.

Dietzet többször is érték már olyan vádak, melyek szerint indulatkezelési problémái vannak. A téma most is előkerült annak kapcsán, hogy az egykori küzdősportoló annak idején egy tanárával való atrocitás miatt hagyta ott a középiskolát.

Nagyon rossz időszakom volt, nagyon nem tudtam kezelni helyzeteket, sőt vannak helyzetek, amiket azóta sem tudok jól kezelni. Tele vagyok rossz kapcsolókkal, ami kapcsol. Nem mondom, hogy mindenkivel, Zsuzsival is úgy érzem, hogy egyre jobban megtaláljuk, a gyerekeimmel is jól megtalálom a hangot. Akivel meg lehet, azzal megtalálom a hangot, akivel nem, akinél azt érzem, hogy ostoba, erőszakos, azzal pillanatok alatt én is erőszakossá válok, és ez nem jó tanácsadó. Sokszor túlgondolok helyzeteket, sokszor feleslegesen magamra negatívan vonatkoztatok helyzeteket, viselkedést, főleg a Zsuzsiét. Nem kéne, utólag belátom, akkor az adott helyzetben nem tudok jobban reagálni

– osztotta meg a műsorban Dietz, akiről korábban a Nyerő Páros egyik adásában az is kiderült, hogy Laky Zsuzsi nagyapjának temetésén leütött egy sírásót.