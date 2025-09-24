Szoboszlai Dominik családi fotót posztolt: feleségével együtt ölelik a kislányukat

Family, azaz család – írja új fotója mellé Szoboszlai Dominik az Instagramon. A Liverpool futballistája először osztott meg fotót kislányáról annak születése óta. A fekete-fehér képen természetesen Buzsik Borka is szerepel.

Szoboszlai a nemrég beszélt a kislányáról, például azt, hogy a baba járt már az Anfield Roadon is, pont akkor, mikor a magyar középpályás csodagólt szerzett az Arsenal ellen.

Látni szegénykém még nem látta, mert végigaludta az egész meccset. De jó volt, tudtam, hogy ott lesz, ez még több energiával töltött fel.