Szoboszlai Dominik családi fotót posztolt: feleségével együtt ölelik a kislányukat

Robbie Jay Barratt - AMA / Getty Images
admin Besenyei Balázs
2025. 09. 24. 15:38
Robbie Jay Barratt - AMA / Getty Images

Family, azaz család – írja új fotója mellé Szoboszlai Dominik az Instagramon. A Liverpool futballistája először osztott meg fotót kislányáról annak születése óta. A fekete-fehér képen természetesen Buzsik Borka is szerepel.

Szoboszlai a nemrég beszélt a kislányáról, például azt, hogy a baba járt már az Anfield Roadon is, pont akkor, mikor a magyar középpályás csodagólt szerzett az Arsenal ellen.

Látni szegénykém még nem látta, mert végigaludta az egész meccset. De jó volt, tudtam, hogy ott lesz, ez még több energiával töltött fel.

 

A bejegyzés megtekintése az Instagramon

 

Szoboszlai Dominik (@szoboszlaidominik) által megosztott bejegyzés

