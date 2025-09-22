stohl andrásvavra bencesztárban sztár all starstv2
Szórakozás

Sztárban Sztár All Stars: Stohl Andrást annyira letaglózta Vavra Bence produkciója, hogy a sírástól zsűrizni is képtelen volt

TV2
admin Besenyei Balázs
2025. 09. 22. 13:55
TV2

Két énekesnek véget ért a Sztárban Sztár All Stars, de ezen felül is jutott dráma a TV2 showműsorának vasárnapi adására. Vavra Bence egy Tom Odell-dalt vitt a zsűri elé, amivel annyira felcsavarta az érzelem-potmétert, hogy Hajós Andráson kívül mindenki sírt a szakmai brigádban.

Stohl András különösen kikészült, zsűrizni sem tudott rendesen:

Hát, nehéz ezek után megszólalni, mert nyilván mindenki tudja, hogy különös viszonyban vagyok Bencével. De valahogy én nem is a Bencét láttam, hanem… azt hiszem, ezt hívják katarzisnak. Valami úgy jön be az életedbe… hogy… tovább… valaki vegye már át!

– kérlelte Stohl a zsűritársait, mert nem tudott már megszólalni a könnyeitől.

Kapcsolódó
Két énekesnek véget ért a Sztárban Sztár All Stars
A többiek továbbjutottak top 12-be.

Ajánlott videó

TÉVÉMŰSOROK

A Konyhafőnök The Voice Házasodna a gazda X-Faktor Money or Love Város vs Vidék Tehetség első látásra Sztárban Sztár Leszek! Farm VIP Dancing with the Stars Hal a tortán Celeb vagyok, ments ki innen! Séfek séfe Szerencsekerék Konyhafőnök VIP Troll a konyhában Párharc Hazatalálsz The Voice Tippelj és vidd el Celebrandi Ütős ötös Love Island Gyertek át! Power of Love Mutasd a hangod! Az Árulók – Gyilkosság a kastélyban Éden Hotel Sztárbox LEGO Masters Kincsvadászok Az ugrás Házasság első látásra Next Top Model Hungary Zsákbamacska The Floor - Csak egy maradhat A Kísértés Legyen Ön is milliomos! Kalandra fal! Sztárban sztár All Stars Cápák között A Nagy Duett Nyerő Páros A Nagy Ő Sztárbox 2025 Sztárban Sztár All Stars 2025 X-Faktor 2025 Ázsia Expressz 2025 Kész Átverés

Friss

Népszerű

Összes
Jon Bon Jovi először beszélt örökbefogadott unokájáról, akinek Millie Bobby Brown az anyja
Kulcsár Edina reagált G.w.M Sztárbox-vereségére
Két centin múlt, hogy ne büntessék meg a brit diákot
Két énekesnek véget ért a Sztárban Sztár All Stars
Orbán Viktor a parlamentben: Öt éven belül ötvenezer új lakás épül  
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik