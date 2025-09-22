Sztárban Sztár All Stars: Stohl Andrást annyira letaglózta Vavra Bence produkciója, hogy a sírástól zsűrizni is képtelen volt

Két énekesnek véget ért a Sztárban Sztár All Stars, de ezen felül is jutott dráma a TV2 showműsorának vasárnapi adására. Vavra Bence egy Tom Odell-dalt vitt a zsűri elé, amivel annyira felcsavarta az érzelem-potmétert, hogy Hajós Andráson kívül mindenki sírt a szakmai brigádban.

Stohl András különösen kikészült, zsűrizni sem tudott rendesen:

Hát, nehéz ezek után megszólalni, mert nyilván mindenki tudja, hogy különös viszonyban vagyok Bencével. De valahogy én nem is a Bencét láttam, hanem… azt hiszem, ezt hívják katarzisnak. Valami úgy jön be az életedbe… hogy… tovább… valaki vegye már át!

– kérlelte Stohl a zsűritársait, mert nem tudott már megszólalni a könnyeitől.