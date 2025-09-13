rubint réka
Rubint Réka: Három évvel ezelőtt kaptam egy jelet a Jóistentől

Berecz Valter / 24.hu
Csontos Kata
2025. 09. 13. 08:38
Berecz Valter / 24.hu
Utána megváltoztatta az egész életét.

Rubint Réka Hajdú Péter műsorában vendégeskedve beszélt arról, hogy néhány évvel ezelőtt komoly figyelmeztető jelet kapott az élettől, ami után teljesen más emberré vált. Előtte éveken át annyi edzése és fellépése volt hétvégénként, hogy szervezete besokallt, és előfordult, hogy ölben kellett őt elvinni az autótól a házig.

Nagyon büszke vagyok magamra, hogy egy futás helyett már inkább meditációt választok. Tehát azt a fajta öngyilkos életet, amit én elkövettem saját magammal szemben, szinte teljesen elhagytam, amikor három évvel ezelőtt kaptam egy jelet a Jóistentől, hogy választhatok: csinálod ezt, viszont annak az a vége, hogy búcsúzunk, vagy változtatsz, és akkor kapsz még egy esélyt. Én az utóbbit választottam, mert szerintem egy színpadon felborultam volna, és kész, ennyi volt

idézi a Blikk Rubint Rékát.

A fitneszedző elmondta, a teste folyamatosan jelezte, hogy lassítania kéne.

„Mindig kaptam kis jeleket. Hol kificamodott a bokám, és részleges bokaszalag-szakadással mentem órát tartani, hol leszakadt a vállam, akkor felkötöttem, és emeltem a másik karomat. Ész nélkül csináltam. Be volt gyulladva a fogam, kihúzták reggel nyolckor, de 11-kor fellépésem volt” – emlékezett vissza. Mint mondta, legkisebb gyereke születése előtti este is edzést tartott, és a császármetszés után tíz nappal megtartotta első edzését.

Nemrég részt vett egy spirituális utazáson Balin, ahol sok feldolgozatlan élményt sikerült helyreraknia magában.

Ma már azt mondom, így, Baliról hazatérve, hogy hálás vagyok mindazért, ami történt velem. Teljesen máshogy állok már mindenhez. A múltkor kiültem a teraszunkra, majd körülnéztem, hogy ilyen szép helyen lakunk?

