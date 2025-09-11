megasztártóth gabikajdi csabatv2
Kajdi Csaba a Megasztárról: Minek Tóth Gabinak érettségi? Nem elég az 500 szó, amivel magyaráz?

Szajki Bálint / 24.hu és TV2
admin Besenyei Balázs
2025. 09. 11. 14:04
Szajki Bálint / 24.hu és TV2

Kajdi Csaba Instagram-sztorikban szentelt néhány percet a múlt hétvégén elstartolt Megasztárnak, amiben többek közt Tóth Gabi is zsűritag. Az influenszer szerint a tévénézők „biztosan őrjöngtek, hogy Tóth Gabi legyen a zsűritag”.

Gondolom, nem tudtak már kit berakni, aki narancsos. Csak félanalfabétát találtak erre a szerepre. Anyukám, a hűség kifizetődő. Az egyik asszonyka már számonkérte, hogy nincs érettségije, ő meg mondta, hogy: »És akkor mi van?«. Hát de tényleg: mi van akkor?! Minek neki az érettségi? Nem elég az az 500 szó, amivel magyaráz? Azzal az 500-zal is ki’úrja azt az illetőt, aki nem énekli ki a magas C-t.

A műsorról továbbá azt mondja:

Most az van, hogy lehet még jobban megalázni valakit, és veszekednek. Összevesznek, és ott van benne a Curtis, ő is szereti a narancsot.

