Kajdi Csaba a Megasztárról: Minek Tóth Gabinak érettségi? Nem elég az 500 szó, amivel magyaráz?

Kajdi Csaba Instagram-sztorikban szentelt néhány percet a múlt hétvégén elstartolt Megasztárnak, amiben többek közt Tóth Gabi is zsűritag. Az influenszer szerint a tévénézők „biztosan őrjöngtek, hogy Tóth Gabi legyen a zsűritag”.

Gondolom, nem tudtak már kit berakni, aki narancsos. Csak félanalfabétát találtak erre a szerepre. Anyukám, a hűség kifizetődő. Az egyik asszonyka már számonkérte, hogy nincs érettségije, ő meg mondta, hogy: »És akkor mi van?«. Hát de tényleg: mi van akkor?! Minek neki az érettségi? Nem elég az az 500 szó, amivel magyaráz? Azzal az 500-zal is ki’úrja azt az illetőt, aki nem énekli ki a magas C-t.

A műsorról továbbá azt mondja:

Most az van, hogy lehet még jobban megalázni valakit, és veszekednek. Összevesznek, és ott van benne a Curtis, ő is szereti a narancsot.