„Ha nem mi vagyunk Európa legjobb csapata, akkor ők azok” – Luis Enrique mindenkit dicsért a BL-elődöntő után

A találkozón először a Bayern München szerzett vezetést, de a PSG gyorsan fordított, és, bár Michael Olise még egyenlíteni tudott, egy szerencsés ítélet miatt előnnyel vonult pihenni. Térfélcsere után gólgála kezdődött, előbb a francia csapat lőtt két gólt rövid idő alatt, majd a német bajnok is így tett, a végeredmény már a 69. percben kialakult. Talán nem csoda, hogy Luis Enriquét lázba hozta ez a találkozó.

„Életemben nem láttam még ilyen intenzitású meccset! Most nem a hibákat kell kiemelni, hanem csak gratulálnunk kell mindenkinek. A mai napon megérdemeltük volna a győzelmet, a döntetlent és a vereséget is, fantasztikus mérkőzés volt. Ez volt minden kétséget kizáróan a legjobb mérkőzés, amin edzőként vehettem részt” – mondta a lefújás után Enrique.

A CBS-nek nyilatkozva még jobban elengedte magát a spanyol edző, mert előbb azt mondta, hogy igazi bulihangulat volt az összecsapást nézve, majd azzal zárt, hogy

Ha nem mi vagyunk Európa legjobb csapata, akkor ők azok!

Annyit azért elárult örömködés közben, hogy ki fogják elemezni a négy bekapott gólt, hátha sikerül belőle levonni valamilyen következtetéseket. A müncheni visszavágóra május hatodikán kerül sor.

Bajnokok Ligája, elődöntő, első mérkőzés Paris Saint-Germain (francia) – Bayern München (német) 5–4 (3–2)

Párizs, Parc des Princes

jv.: Schärer (svájci) PSG: Szafonov – Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes (Hernández – 84.) – Zaire-Emery (Ruiz – 64.), Vitinha, Neves – Doué (Barcola – 70.), Dembélé, Kvarachelia (Mayulu – 84.). Bayern: Neuer – Stanisic, Upamecano, Tah, Davies (Laimer – 46.) – Kimmich, Pavlovic (Jackson – 93.) – Olise, Musiala (Goretzka – 79.), Díaz – Kane. Gólszerző: Kvarachelia (24., 55.), Neves (33.), Dembélé (45+4., 58.) ill. Kane (17.), Olise (40.), Upamecano (65.), Díaz (69.)