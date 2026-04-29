Személyes megkeresés helyett a közigazgatási államtitkárt jelölte ki Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter a tárcával kapcsolatos átadás-átvételi folyamatok koordinálására, valamint a minisztérium helyzetéről való tájékoztatásra – írta Facebookon Ruszin-Szendi Romulusz, a hamarosan hivatalba lépő Tisza-kormány honvédelmi minisztere.

Pedig az egykori vezérkari főnök szerint lenne miről beszélni a folyamatban lévő ügyek, az állami hadiipari cégek körüli mozgások és a költségvetés helyzete kapcsán. De egyeztetne az alábbi, folyamatban lévő fegyelmi eljárásokról is:

az újdörögdi kézigránát-baleset körülményeiről,

a „papíron létező” tartalékosok utáni kifizetésekről,

a kecskeméti laktanyában eltűnt repülő alkatrészekről,

és a Sárkányok Kabul felett című film forgatása alatt eltűnt két haditechnikai eszközről.

Valamint arról is beszélgetett volna a leköszönő tárcavezetővel, hogyan lettek „milliárdokból plakátok és imázs filmek”. Ruszin-Szendi azt ígéri, ezek a kérdések nem maradnak a levegőben.

Ha nem is az átadás–átvétel során, de rövid időn belül minden ilyen ügy kivizsgálásra kerül. A kormányzás elkezdődik. És vele együtt egy nyugodt, tisztességes, következetes munka is elindul. És ahol szükséges, ott a felelősségre vonás sem marad el

– írja bejegyzésében, melyben arra is kitér, hogy „első helyen az állomány moráljának visszaállítása áll”.

„Egy hadsereget nem plakátok tartanak egyben, hanem a benne szolgáló katonák hite és tartása. És ezt a hitet vissza fogjuk adni nekik” – ígéri a leendő honvédelmi miniszter.

Magyar Péter április 20-án jelentette be hét új miniszterét, köztük Ruszin-Szendi Romuluszt, aki a Honvédelmi Minisztériumot vezeti majd az új kormányban.