fegyelmi ügyekhadiiparhonvédelmi minisztériumköltségvetés
Belföld

Ruszin-Szendi: A honvédelmi miniszter még nem keresett meg az átadás-átvetellel kapcsolatban, pedig lenne miről beszélni

Ruszin-Szendi Romulusz
Horváth Júlia / 24.hu
admin Ürmös Dániel
2026. 04. 29. 10:13
Ruszin-Szendi Romulusz
Horváth Júlia / 24.hu
Az állami hadiipari cégek körüli mozgások és a költségvetés helyzete kapcsán is jó lett volna személyesen egyeztetni Ruszin-Szendi szerint a leköszönő honvédelmi miniszterrel, de említ négy, folyamatban lévő fegyelmi eljárást is.

Személyes megkeresés helyett a közigazgatási államtitkárt jelölte ki Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter a tárcával kapcsolatos átadás-átvételi folyamatok koordinálására, valamint a minisztérium helyzetéről való tájékoztatásra – írta Facebookon Ruszin-Szendi Romulusz, a hamarosan hivatalba lépő Tisza-kormány honvédelmi minisztere.

Pedig az egykori vezérkari főnök szerint lenne miről beszélni a folyamatban lévő ügyek, az állami hadiipari cégek körüli mozgások és a költségvetés helyzete kapcsán. De egyeztetne az alábbi, folyamatban lévő fegyelmi eljárásokról is:

Valamint arról is beszélgetett volna a leköszönő tárcavezetővel, hogyan lettek „milliárdokból plakátok és imázs filmek”. Ruszin-Szendi azt ígéri, ezek a kérdések nem maradnak a levegőben.

Ha nem is az átadás–átvétel során, de rövid időn belül minden ilyen ügy kivizsgálásra kerül. A kormányzás elkezdődik. És vele együtt egy nyugodt, tisztességes, következetes munka is elindul. És ahol szükséges, ott a felelősségre vonás sem marad el

– írja bejegyzésében, melyben arra is kitér, hogy „első helyen az állomány moráljának visszaállítása áll”.

„Egy hadsereget nem plakátok tartanak egyben, hanem a benne szolgáló katonák hite és tartása. És ezt a hitet vissza fogjuk adni nekik” – ígéri a leendő honvédelmi miniszter.

Magyar Péter április 20-án jelentette be hét új miniszterét, köztük Ruszin-Szendi Romuluszt, aki a Honvédelmi Minisztériumot vezeti majd az új kormányban.

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik