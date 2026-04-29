NNI: Panyi Szabolcs nem kémkedett

A Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda (KR NNI) elutasította a Panyi Szabolcs ellen, kémkedés gyanúja miatt tett feljelentést. Az újságíró a Facebookon köszönte meg a támogatást mindenkinek, aki kiállt mellette. Azt írta: ez hihetetlen erőt, motivációt adott neki, másként talán be sem tudta volna fejezni az oknyomozást Szijjártó Péter orosz kapcsolatairól.

Akárhogy is erőlködött az Orbán-rezsim lejárató propagandája, legfeljebb annyit tudtak elérni, hogy a Szijjártó–Lavrov-hangfelvételek és beszélgetés-leiratok így végül még nagyobbat szóltak. És persze, hogy a választás előtti utolsó hetekben csak úgy zengett mindenütt a Ruszkik, haza!

Panyi Szabolcs a választási kampány idején több részletet közölt Szijjártó Péter és Szergej Lavrov orosz külügyminiszter telefonbeszélgetéseinek leiratából. Így derült ki, hogy a külügyminiszter rendszeresen beszámolt arról, hogy mi történik az Európai Tanács ülésein, Lavrov kéréseit pedig igyekezett teljesíteni.

Az Orbán-kormány és médiája ezt követően az újságírót kezdte kémkedéssel gyanúsítani/vádolni, így tett Gulyás Gergely is, aki március 26-án jelentette be, hogy Tuzson Bence igazságügyi miniszter felhatalmazást kapott arra, hogy „szakértői véleményt” készítsen, kémkedés miatt feljelentést tegyen.

A vádakat Panyi Szabolcs visszautasította, jelezte: oknyomozó újságírásként, a forrásvédelem szabályai szerint végezte munkáját. A választási kudarc után több miniszter távozott, de ellenzéki Fidesz-képviselőként a T. Házban maradhat Gulyás Gergely (frakcióvezetőként) és Tuzson Bence is, Szijjártó Pétert pedig eredetileg parlamenti alelnöknek szánták, míg Magyar Péter nem jelezte: ez elfogadhatatlan, nem szavazzák meg a posztra „a magyar érdekeket eláruló” leköszönő külügyminisztert. A tisztséget Vitályos Eszter leköszönő kormányszóvivő kaphatja.