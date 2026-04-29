Harsányi Gábor: „Egyik reggel felkeltem és belezuhantam egy mély gödörbe”

Évtizedek óta a testet és a lelket is kondiban tartó keleti harcművészetek, a karate és a taekwondo gyakorlásával őrzi meg fiatalságát a nyár elején 81. születésnapját ünneplő Harsányi Gábor, Kossuth- és kétszeres Jászai Mari-díjas színész. A baj azonban őt is utolérte, csak a gyors orvosi beavatkozás mentette meg az életét.

Egy reggel felébredtem és belezuhantam egy mély gödörbe. Egy folyosón találtam magam és nem tudtam mozgatni a bal kezemet, meg a bal lábamat

– kezdett bele stroke-ja történetének elmesélésébe Harsányi Gábor a Neshama TV-nek adott interjúban.

Gyors segítség és sport

Harsányi azt mondja, szerencséje volt, hogy nem teljes stroke-ot kapott, csak egy kis hajszálér dugult el az agyában. Az életét így is a gyors és szakszerű orvosi beavatkozásnak köszönheti, amiért az Amerikai úti sürgősségi osztály dolgozóinak hálás. Hozzátette ugyanakkor, hogy sportos múltjának is nagy szerepe volt a gyors felépülésben.

Az interjúban Harsányi Gábor beszél még gátlásos kamaszkoráról, pályája nehéz kezdeteiről, börtönszínházról, és ikonikus szerepeiről is, melyek között volt olyan, ami miatt egy nő felpofozta őt a Váci utcában.