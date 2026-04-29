Tényleg lehetnek egészségügyi előnyei a sörfogyasztásnak?

„Meglepő egészségügyi előnyei lehetnek a sörnek” címmel tett közzé néhány napja egy videót a BBC. Ennek alapja egy, a Journal of Agricultural and Food Chemistry című folyóiratban megjelent tanulmány, amely az alkoholmentes és az alkoholos sörök B6-vitamin-tartalmát vizsgálta.

A B6-vitamin egy esszenciális tápanyag, amely fontos szerepet játszik a szervezetünkben: szerepe van többek közt az anyagcserében, segíti a fehérjék és szénhidrátok lebontását, támogatja az idegrendszer működését és a hangulat szabályozását. Hozzájárul továbbá a vörösvérsejtek képződéséhez és az immunrendszer erősítéséhez, valamint segíthet a fáradtság csökkentésében is.

Az állítás, miszerint egy sör a napi B6-vitamin-szükséglet 15 százalékát fedezi, lenyűgözően hangzik, de figyelmen kívül hagyja a tágabb képet.

Ez pedig nem más, mint, hogy az emberek többsége alapvetően jól ellátott B6-vitaminnal, mivel az olyan alapvető élelmiszerekben is benne van, mint a burgonya, a csicseriborsó, a gabonafélék, valamint a legtöbb hús és zöldség.

Az is igencsak problémás, hogy a tanulmány „egy adagot” sokszor egy teljes literben határoz meg. Egy átlagos fél literes adag a napi B6-vitamin-szükségletnek csupán körülbelül 13–16 százalékát fedezte, ami a szakértők szerint nem elegendő ahhoz, hogy egészségügyi előnyként lehessen azonosítani. Egy átlagos korsó sörnek ugyanis körülbelül egy teljes napi B6-vitamin-szükségletet kellene tartalmaznia ahhoz, hogy az állítás megállja a helyét.

A kutatásról szóló tudósítás azt is állítja, hogy a B6-vitamin tartalma miatt a sör agyserkentő hatással bír, ezt azonban semmilyen kutatási eredménnyel nem támasztották alá.

A Science Alert végül kiemeli: a legnagyobb probléma, hogy a kutatás nem hangsúlyozza ki eléggé az alkoholfogyasztással kapcsolatos, jól ismert károkat: beleértve a májra, az agyra gyakorolt ​​kockázatokat és a megnövekedett rákbetegségek előfordulását. A tisztánlátás végett fontos kiemelni: az Egészségügyi Világszervezet szerint nincs olyan, hogy biztonságos vagy előnyös alkoholfogyasztás.