Schobert Norbi felköszöntötte a fiát: „Azt a sikert kívánom, hogy 10 év múlva a Schobert Norbi névről te juss elsőként az emberek eszébe“

2025. 09. 08. 11:03
Húszéves lett ifjabb Schobert Norbert, akit természetesen felköszöntöttek a közösségi médiában híres szülei. Apja, Schobert Norbi például olyan sikert kívánt neki, hogy tíz év múlva a gyerek neve jusson mindenki eszébe, ha

Drága Kisfiam! Norbi! Ezúton szeretnélek nyilvánosan is felköszönteni 20. születésnapod alkalmából. Te voltál a legrosszabb kisfiú, néha kemény voltam Veled, de ma már nem bánom, mert olyan férfi lettél, akire fel tudok nézni. Teljes apai szívből kívánom Neked, hogy váljanak valóra az álmaid! Juss be valamelyik amerikai egyetemre, nyerd meg a Sztárboxot, és találd meg azt a boldogságot, örök szerelmet Petrával, amit én Édesanyáddal. Azt a sikert kívánom Neked, hogy 10 év múlva a Schobert Norbi névről Te juss elsőként az emberek eszébe! Nagyon szeretlek! Apa

