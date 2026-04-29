Érdemtelenségre hivatkozva kirúgta a GVH a választás előtt kitálaló közgazdászát

Tegnap véget ért hét és fél éves pályafutásom a Gazdasági Versenyhivatalnál, az Elnök érdemtelenségre hivatkozva kirúgott

– tette közzé üzenetét szerda délelőtt LindekIn-profilján Berezvai Zombor közgazdász, aki a GVH Versenyközgazdasági és Piackutatási Irodáját vezette, egy héttel a választás előtt pedig a Partizánnak adott interjújában beszélt arról, hogy az elmúlt években olyan mértékben erősödött meg a politikai befolyás az intézményben.

Berezvai friss bejegyzésében azt írja, elküldését azzal indokolták, hogy a feladatait nem az alappal elvárható szakmai elhivatottsággal végzi. „Ugyanis a Partizánnak adtam egy interjút, amiben bemutattam, hogy bár a GVH egy független szerv kellene, hogy legyen, eljárásait átjárja a Fidesz-kormány és a NER felé való megfelelés. Az interjúban tett egyik állításomat se tudta cáfolni a Hivatal vezetése” – tette hozzá a szakember.

Mit mondott Berezvai a Partizánban?

Az április 6-án készült interjúban a közgazdász arról beszélt, hogy az utóbbi időben egyre inkább az került fókuszba az ő területén, hogy nehogy véletlenül olyat írjanak le, ami a kormány számára kellemetlen lehet. Ennek részeként az is jellemzővé kezdett válni, hogy a GVH kommunikációs vezetője elkezdte átírni a szakmai jelentéseket.

Saját megítélése szerint akkor tapasztalt először politikai nyomást az intézményben, amikor a Bige László nevéhez köthető Nitrogénművek Zrt. került a hivatal célkeresztjébe. Mint mondta, valóban történt jogsértés, de szerinte az messze nem volt olyan jelentőségű, mint amennyire felnagyították. De hasonló volt a helyzet a Lidl teljes kiőrlésű kiflije miatt kiszabott 186 milliós bírság esetében is.

Ő a saját bőrén akkor érezte először a közvetlen nyomást, amikor a benzinárstop megszűnése után készített tanulmányát megosztotta a LinkedInen. Ebben azt mutatta ki, hogy az árstop a kivezetése után magasabb árakat eredményezett, mintha nem vezették volna be. Ekkor felszólították, hogy távolítsa el az oldaláról, hogy a GVH-nál dolgozik.