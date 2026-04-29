Manuel Neuert még a párizsi labdaszedő srác is megkínozta

A Bajnokok Ligája elődöntőjében hiába kérte a német kapus a labdát, a srácnak esze ágában sem volt elvégezni a feladatát. A francia fiú még távolabb is vitte a labdát, hogy ne férjen hozzá Neuer.

PSG ball boy refusing to give Neuer the ball 🎥 @PrimeVideoDE pic.twitter.com/7cTLnVlVKx — Bayern & Die Mannschaft (@iMiaSanMia_en) April 28, 2026

Ekkor éppen 5-2-re vezetett a PSG, de mint kiderült, nem ezen múlt a találkozó, Dayot Upamecano és Luis Díaz is betalált nem sokkal később. Neuernek egyébként pocsék napja volt, mert egyetlen védést sem mutatott be, az ESPN statisztikái szerint az elmúlt 16 évben egy kapusnak sem volt ilyen rossz mutatója az egyeneses kieséses szakaszában.

A müncheni visszavágóra május hatodikán kerül sor, ott se lesz kevesebb dolga a német kapusnak.