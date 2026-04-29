Manuel Neuert még a párizsi labdaszedő srác is megkínozta

Manuel Neuer a BL-elődöntőben.
Alex Grimm/Getty Images
2026. 04. 29. 11:11
Kellemetlenkedő labdaszedő fiúról került elő felvétel a Paris Saint-Germain-Bayern München mérkőzésről.

A Bajnokok Ligája elődöntőjében hiába kérte a német kapus a labdát, a srácnak esze ágában sem volt elvégezni a feladatát. A francia fiú még távolabb is vitte a labdát, hogy ne férjen hozzá Neuer.

Ekkor éppen 5-2-re vezetett a PSG, de mint kiderült, nem ezen múlt a találkozó, Dayot Upamecano és Luis Díaz is betalált nem sokkal később. Neuernek egyébként pocsék napja volt, mert egyetlen védést sem mutatott be, az ESPN statisztikái szerint az elmúlt 16 évben egy kapusnak sem volt ilyen rossz mutatója az egyeneses kieséses szakaszában.

A müncheni visszavágóra május hatodikán kerül sor, ott se lesz kevesebb dolga a német kapusnak.

