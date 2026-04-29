Nagyon meglepő dologra bukkant a hajója fedélzeti kamerájának felvételei között Tom Kerss, a norvég part menti hajózási társaság, a Hurtigruten vezető sarkifényvadásza. Egy tipikus pulzáló sarki fényjelenség körülbelül 10–20 percig tart, Kerss azonban közel három órányi extrém pulzáló sarki fényt örökített meg. Ez nemcsak ritka jelenség, hanem az egyik leghosszabb feljegyzett eset – írja a Space.com.

Több mint 18 éve vadászok sarki fényre, ez az esemény mégis pályafutásom egyik legmeghatározóbb megfigyelésévé és a legemlékezetesebb éjszakává vált, amelyet valaha átéltem

– jelentette ki Kerss.

A férfi 2026. február 22-én, egy heves geomágneses vihar idején tartózkodott a Hurtigruten MS Trollfjord fedélzetén, ahonnan egy Sony A7S fényképezőgéppel és egy 14 mm-es F1.4-es objektívvel rögzítette valós időben a jelenséget. A felvételeken az látható, hogy rózsaszín és zöld villanások váltják egymást, aminek oka, hogy a különböző gázok kissé eltérő sebességgel bocsátanak ki fényt.

A szakértők szerint a pulzáló sarki fények nem különösebben ritkák. Általában erős sarki fényviharokkal társulnak, amelyek viszonylag rendszeresen előfordulnak, különösen a magas szélességi körökön található régiókban. Az azonban, hogy ilyen módon szétterjednek az egész égbolton és órákig láthatóak legyenek, nagyon ritka.