Herendi Gábor nem vállalna tisztséget az NFI vagy utódja munkájában

Nem vállalna hivatalos szerepet az NFI munkájában Herendi Gábor, de azt azért reméli, hogy előveheti a fiókjából azokat a filmterveit, amelyeket az utóbbi években dobott vissza az állami szerv – derült ki a Port.hu-nak adott interjújából.

A Valami Amerika, a Futni mentem és a Szenvedélyes nők rendezője elmondta, hogy érzett elégtételt a választás estéjén, mert volt néhány év, amikor az állami filmtámogatás helyzete borzasztó rosszul érintette. Ebben az időszakban összesen hét filmtervét utasították vissza, ezek között akadt tévéjáték és játékfilm is.

Amikor láttam, hogy nem tudok labdába rúgni, akkor annak jártam utána, hogy jogilag visszatérhetek-e a fogorvosi pályára, amit korábban hat évig űztem. Az orvosi kamarától azt a választ kaptam, hogy van visszaút: ha egy évet egy hivatásos fogorvos mellett dolgozok, visszakaphatom a jogosítványomat. De elhessegettem ezt az ötletet, mert a visszatérést az eredeti szakmámhoz már elviselhetetlen kudarcként éltem volna meg.

A mélypontot a Futni mentem előtt, a 2022-es választás után élte át: „Sokakkal együtt akkor én is nagyon bizakodtam – ma már tudom, mennyire naivan. Akkor még nem akartam hinni a Mediánnak. Aztán mentem szavazatot számolni egy Zala megyei faluba, és keményen arcul ütött a valóság. Ott is kegyetlenül meg lett verve az ellenzéki összefogás. Azt kellett látnom, hogy nem is volt csalás, láncszavazatokról se hallottam. Nagyon elkeseredtem, hogy menthetetlen ez az ország, és ekkor jött el az igazi mélypont” – idézi fel.

Külföldre költözésben még ekkor sem gondolkodott, mert közönségfilmesként, vígjátékrendezőként erre nem igen látott lehetőséget.

Az NFI jövőjéről egyelőre ő sem hallott a szakmán belülről konkrétumokat. A Filmintézet a választások után azt közölte, hogy a kormányváltásra való tekintettel a továbbiakban nem hoznak hosszú távú pénzügyi kötelezettségekkel járó döntéseket, Káel Csaba, a magyar mozgóképipar fejlesztéséért felelős kormánybiztos pedig távozik az intézet éléről. További tervekről egyelőre nem nyilatkoztak.

„Én picit annak voltam a híve, hogy a Vajna-rendszer alapból nem volt rossz, csak elég sok dologban ki kellett volna egészíteni és demokratikusabbá tenni” – mondja Herendi.

De most sok elemzést láttam, amikben hozzák az emberek a külföldi példákat is: európai filmrendszerek, filmalapok működését vizsgálják. Én remélem, hogy lesz egy csapat, ami jogosítványt kap arra, hogy ezt gatyába rázza. Annál bármi jobb, mint ami az elmúlt években Káel Csaba és Lajos Tamás alatt ment.

A rendező szerint nagyon nehéz gazdasági helyzetben lesz most az ország, de, ha továbbra is annyit költ a kormány a magyar filmre, mint eddig, akkor minden lehetőség meglesz arra, hogy ezt most jól csinálják, valamint olyan szakemberekkel, akik tényleg értenek hozzá. „Készüljön sok magyar film, ami a jelenünkre reflektál. Nincs bajom a nagy költségvetésű kosztümös filmekkel sem, de ezeket kisebb számban kellene készíteni. Hadd jusson sok rendező munkához, mert nagyon ki vannak éhezve rá. Fontos, hogy helyreálljon a lelki békéjük. Esetleg meg is tudjanak élni belőle” – mondja.

A Filmintézet – vagy az utódja – munkájában azonban nem vállalna szerepet:

Én tisztában vagyok a saját képességeimmel és azzal, hogy ez egy nagyon-nagyon nehéz feladat. Döntési helyzetekbe kell kerülni, én pedig erre alkalmatlan vagyok. Nagyon szeretek mindenkit, és nem nagyon tudnék nemet mondani. Nem szeretnék semmilyen pozíciót, ehhez egy teljesen más habitus kell.

Herendi beszélt a készülő filmjéről is: az lesz a címe, hogy Karácsonyra megjövök, és egy igazi karácsonyi családi vígjáték lesz (december 3-án kerül majd mozikba).

Egy hiánypótló családi mozinak szánjuk, ami minden korosztálynak szól, és rendkívül szórakoztató. A legvérmesebb reményem az, hogy a Reszkessetek betörők! helyett inkább ezt fogják karácsonykor elővenni a tévék. Nagyon vicces és szerethető lesz, Csányi Sándorral, Lovas Rozival, Fehér Tiborral, Halász Judittal, Hernádi Judittal és három csodálatos gyerekszereplővel a főszerepekben.