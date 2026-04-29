Örül Vitázy Dávid közlekedési miniszteri kinevezésének Révész Máriusz, az Aktív Magyarországért felelős államtitkár – írta Facebook-bejegyzésében a leköszönő fideszes országgyűlési képviselő.

Mennyire normális, hogy egy leköszönő államtitkár örül egy következő kormány közlekedési miniszterének. Vívódtam, mennyire normális mindezt leírni? De egy normális világban ilyen előfordulhat

– kezdi bejegyzését Révész, majd felidézi a 2010-es évek elejét, amikor megismerkedtek Vitézyvel.

Minden buszmegállóról mindent tudott, tudta fejből az Élessarok után a villamosperon szélességét, a menetrendeket, mire, mikor, milyen tanulmányterv készült. D. Kovács Róbert polgármester úrral, az alpolgármesterekkel ettől mindig le voltunk döbbenve

– sorolja a leendő Tisza-kormány miniszterével kapcsolatos pozitív tapasztalatait a fideszes politikus.

„Nagyon sajnáltam, amikor elvesztettük mint közlekedési államtitkárt, és később nagyon sajnáltam, hogy nem kapott 50 szavazattal többet a főpolgármester-választáson. Biztos, hogy jobb állapotban lenne Budapest, mint így. Akkor a Tisza párt nem állt mellé, Fidesz-bábnak bélyegezte, pedig mindig is egy autonóm gondolkodású, saját útját járó ember volt” – emelte ki Révész, aki Vitézy Dávidot Magyarország legfelkészültebb közlekedési szakpolitikusának tartja, és azt kívánja, hogy sikerüljön neki javítani a közösségi és fenntartható közlekedés helyzetén.

Amint arról mi is beszámoltunk, Magyar Péter Vitézy Dávidot kérte fel a Közlekedési és Beruházási Minisztérium vezetésére, és többek között azt várja tőle, hogy vezesse ki a MÁV-ot a mostani káoszból és hozza el Magyarország vasúti közlekedésének második aranykorát.