Pierce Brosnan arról, mitől van 72 évesen is dús haja: „Szerintem a sok Guinnesstől”

Új filmje, A csütörtöki nyomozóklub premierjén járt Pierce Brosnan. Az ír-amerikai színészt humorosan arról faggatta a PageSix, hogy vajon az íreknek mitől van irigylésre méltóan dús hajuk, tekintve, hogy Brosnan már hetvenkét éves, de alig hatvannak néz ki.

Apámnak is csodálatos haja volt. Szerintem a krumpli, a sok vaj, a Guinness tehet arról, hogy az írek idősen sem kopaszodnak!

Arra a népszerű felvetésre, hogy „Pierce Brosnan úgy öregszik, mint a jó bor”, így felelt:

Megteszem a tőlem telhetőt!

Nemrég a népszerű Gengsztervilág című sorozat főszerepét vitte a sztár, az arról szóló kritikánk itt olvasható.