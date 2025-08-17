arshad khankirálykobra
Szórakozás

A királykobra nem működött együtt – állítja a férfi, aki egy csővel fogta be a kígyót

24.hu
2025. 08. 17. 21:50
A mentőakciót nézni is veszélyes.

A News18 megosztott egy felvételt, amelyen egy indiai férfi egy egyszerű cső segítségével befog egy királykobrát.

Arshad Khan az Instagramjára töltötte fel a már közel 100 millió megtekintésnél járó videót, amelyen a kígyó egy keskeny sikátorban kúszott, valószínűleg két ház között, miközben a férfi megpróbálta sarokba szorítani. A helyszín még kockázatosabbá tette a feladatot, de a megmentő nyugodtnak és magabiztosnak tűnt, miközben dermesztő reflexszel manőverezett a kezében lévő csővel, amivel végül el tudta kapni az állatot.

Ez a királykobra egyáltalán nem volt együttműködő, ezért úgy kellett befognom, ahogy tudtam… Fél óra alatt sikerült megmentenem

– írja a férfi a bejegyzésében.

Hasonló bátorságról tett tanúbizonyságot néhány hete az a kétéves kisfiú, aki halálra harapott egy mérges kígyót, amelyik rátámadt, miközben a gyerek a kertben játszott.

 

A bejegyzés megtekintése az Instagramon

 

Arshad Khan (@wild_whisperer) által megosztott bejegyzés

Ajánlott videó

TÉVÉMŰSOROK

A Konyhafőnök The Voice Házasodna a gazda X-Faktor Money or Love Város vs Vidék Tehetség első látásra Sztárban Sztár Leszek! Farm VIP Dancing with the Stars Hal a tortán Celeb vagyok, ments ki innen! Séfek séfe Szerencsekerék Konyhafőnök VIP Troll a konyhában Párharc Hazatalálsz The Voice Tippelj és vidd el Celebrandi Ütős ötös Love Island Gyertek át! Power of Love Mutasd a hangod! Az Árulók – Gyilkosság a kastélyban Éden Hotel Sztárbox LEGO Masters Kincsvadászok Az ugrás Házasság első látásra Next Top Model Hungary Ázsia Expressz 2024 Zsákbamacska The Floor - Csak egy maradhat A Kísértés Legyen Ön is milliomos! Kalandra fal! Sztárban sztár All Stars Cápák között A Nagy Duett

Friss

Népszerű

Összes
Homokzsákokkal tereli az esővizet a háztulajdonos kertjébe a szomszédja
Endometriózis miatt meg kellett műteni Palvin Barbarát
„Jobban hasonlított James Bondra, mint Sean Connery” – egyetlen hibája volt a szinte tökéletes brit hercegnek: magyar nőbe szeretett bele
Most akkor pontosan milyen magas is Putyin, ha Trump 190 centi?
Holtan találták meg a futóversenyen eltűnt férfit
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik