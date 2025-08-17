A királykobra nem működött együtt – állítja a férfi, aki egy csővel fogta be a kígyót

A News18 megosztott egy felvételt, amelyen egy indiai férfi egy egyszerű cső segítségével befog egy királykobrát.

Arshad Khan az Instagramjára töltötte fel a már közel 100 millió megtekintésnél járó videót, amelyen a kígyó egy keskeny sikátorban kúszott, valószínűleg két ház között, miközben a férfi megpróbálta sarokba szorítani. A helyszín még kockázatosabbá tette a feladatot, de a megmentő nyugodtnak és magabiztosnak tűnt, miközben dermesztő reflexszel manőverezett a kezében lévő csővel, amivel végül el tudta kapni az állatot.

Ez a királykobra egyáltalán nem volt együttműködő, ezért úgy kellett befognom, ahogy tudtam… Fél óra alatt sikerült megmentenem

– írja a férfi a bejegyzésében.

Hasonló bátorságról tett tanúbizonyságot néhány hete az a kétéves kisfiú, aki halálra harapott egy mérges kígyót, amelyik rátámadt, miközben a gyerek a kertben játszott.