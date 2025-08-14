vitray tamásvitray-ivens éva
A 92 éves Vitray Tamásnak nemrég azt mondta az orvosa, hogy a biológiai életkora legfeljebb 60-65 év

Varga Jennifer / 24.hu
admin Grósz Petra
2025. 08. 14. 06:44
Varga Jennifer / 24.hu

Vitray Tamás és Vitray-Ivens Éva tavaly februárban házasodtak össze – a tévés negyedjére nősült, noha az utolsó válásakor azt mondta magának, ez többé nem fog előfordulni.

Nem hittem volna, hogy érezhetek még nő iránt úgy, mint ahogy Éva iránt érzek. Persze hogy más ez a szerelem, mint fiatalkorban. Amikor az embernek nincs még előélete, nincs mihez viszonyítani egy új találkozást. Azt hiszem, most tudtam meg igazán, hogy milyen feltétel nélkül szeretni és hasonlóképpen viszonzást is kapni. Éva megfiatalított. Éppen a minap mondta a főorvos úr – lelettel a kezében –, »a maga biológiai életkora legfeljebb 60-65 év«

osztotta meg Vitray a Story magazinnal, mire felesége azt felelte: „Rendben, egyelőre 3650 napra szerződtetem”.

A beszélgetés alkalmával a pár arról is mesélt, hogyan telnek a hétköznapjaik. Mint mondják, bár a napirendjük szigorú, jobbára azonos. A tévés korán kell, tornázik és gyalogol a futógépen, miközben felesége elkészíti neki a reggelit.

Ha hiszik, ha nem, reggel ilyenkor hosszan beszélgetünk, nem egyszer 11 óráig. Hacsak nincs forgatás vagy vágás. Mármint a forgatott filmek vágása. A napi feladatokat és a szükségeseket Éva intézi, ő a Csak ülök… Csakazértis! podcast gyártásvezetője. Néha színházba, operába, koncertre eljárunk, társaságba ritkábban. Jobb otthon kettesben. Itthon viszont filmeket nézünk. Jobbára angolul magyar felirattal.

Mint kiderült, ez utóbbi remek nyelvgyakorlat mindkettejüknek, de különösen Vitray-Ivens Évának, aki jelenleg angollal igyekszik kiegészíteni a nyelvtudását a német mellett. Úgy véli, ez egy Vitray-feleségnek kötelező.

Az interjú végén a tévés felesége arra is kitért, hogy hangos, indulatos szó még nem hangzott el köztük.

Mi mást kívánhatnánk magunknak, mint hogy teljen ugyanígy az a 3650 nap, amit korábban említettünk. Aztán már szerződünk másik 3650-re…

Story

Vitray Tamásról legutóbb júniusban írtunk, amikor igencsak meglepődött azon, mekkora összegű jogdíjról kapott tájékoztatást a tavalyi televíziós és filmes munkáiért.

