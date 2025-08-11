Demi Lovato meglepetésvendégként tűnt fel a Jonas Brothers koncertjén, exével két dalt is előadtak a 2008-as Rocktáborból

Vasárnap este New Jersey volt a Jonas Brothers Jonas20: Greetings from Your Hometown Tour nevű turnéjának koncertállomása. Fellépésük egy pontján Nick Jonas elárulta a közönségnek, hogy amikor Joe Jonas annak idején szerepet kapott a Rocktábor című filmben, az édesapjuk valahogy őt és a bátyjukat, Kevint is bevonta a produkcióba – szúrta ki a New York Post.

Azt hiszem, itt az ideje, hogy mindannyian felidézzük ezeket az emlékeket, és megünnepeljük a Rocktábor című kis filmet

– mondta Nick Jonas, mire Joe Jonas elkezdte énekelni a Gotta Find You című dalt.

Nem sokkal később az énekes exe, Demi Lovato tűnt fel a színpadon, akivel a Rocktábor főszereplői voltak 2008-ban. Az énekesnővel a This is Me és a Wouldn’t Change a Thing című dalt is előadták a rajongók nagy örömére.

Lovato duettjük egyikéről a TikTok-oldalán is megosztott egy részletet, amit cikkünk megjelenéséig több mint másfél millióan láttak.

Ez meggyógyított bennem valamit

– fűzte hozzá a látottakhoz egy rajongó, de volt, aki kijelentette, hogy számára ezzel a jelenettel teljes lett a 2025-ös év.

Lovato és Jonas egyébként 2010-ben néhány hónapig egy párt alkottak, ám még az évben szakítottak.

Az énekesnő idén májusban ment férjhez szintén zenével foglalkozó párjához, Jordan Juteshez. Joe Jonas 2019-ben feleségül vette a Trónok harca színésznőjét, Sophie Turnert, 2023-ban azonban szakítottak. Válásukat tavaly mondta ki a bíróság.