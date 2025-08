„Kenegethetik a hátam” – Szacsvay László ennyit fogad el segítségként

Nagypéntek óta nem állt színpadon Szacsvay László, mert műtötték, most pedig övsömörrel küszködik. Jelenlegi állapotáról a Best magazin legújabb számában beszélt a színművész.

A hasfalam olyan, mint egy szabásminta. Annyi vágás és lyuk van rajta, hogy már meg se számolom. (…) Le vagyunk már strapálva, az az igazság. Én is meg a hasfalam is. Az övsömörrel is ellennék, csak ez az állandó idegbökdösés szűnne meg végre. Ezt már nagyon unom. Csak ne velem együtt múljon el!