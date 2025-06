Szacsvay László: Pokoli két hónapom volt

A hétvégén Szacsvay László is jelen volt a MOZ.GO fesztivál díjátadó ünnepségén, melyen a legjobb férfi mellélszereplők kategóriájában volt jelölt. A 77 éves színészről néhány hónapja még azt lehetett olvasni, hogy prosztatarákja után újabb műtét vár rá, ám mégis részt tudott venni a rendezvényen, ahol a Borsnak adott interjút.

Pokoli két hónapom volt. Volt egy sérvműtétem, ahhoz jött egy övsömör is, ami miatt néha rángatózom, mert az az idegeimet támadja és döfköd, de nem párszor, hanem permanensen reggeltől estig, és ez nagyon fájdalmas. Ráadásul azóta inzulinos is vagyok. Kell még valami két hónap alatt? Lassan Guiness-rekorder leszek. Benne vagyok a korban, és jönnek is bajok egymás után