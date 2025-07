Nyáron kezdték el ünnepelni a fiatalok a halloweent

Még pár hónap van alapvetően addig, de GenZ-fiatalok elkezdték nyáron ünnepelni a halloweent. A Mirror arról ír, hogy a nyári halloween hátterében egy animációs sorozat egy régebbi epizódja állhat, aminek az ötletét felkapták a fiatalok. Ez pedig a Rejtélyek városkája és a Nyárloween című rész.

Az epizódban az adja az alaphelyzetet, hogy annyira szeretik az emberek a halloweent, hogy évente kétszer is megünneplik, egyszer nyáron.

A sorozat alapján június 22-én ünnepelnék, de hogy jobban emlékeztessen az eredeti eseményre, sokan inkább július 31-én tartják, mivel halloween október 31-én van.

A nyárloweennak (angolul sommerweennek) meg vannak a saját díszei, például a faragott tök helyett a faragott dinnye, emiatt lehet, hoyg a hagyományos sárga színt felválltja nyáron a zöld. Kísértetház helyett kísértet-medencés buli és forró csoki helyett vörös koktélok dívnak ilyenkor.

És, ha azt gondolnánk, ahogy sok mást is, ezt is kipihenik, akik kitalálták, már márkák is elkezdtek a nyárloweenra célzottan értékesíteni – már ha nem ők találták ki valójában az egészet. A Hello Kitty a múlthéten mutatta be Summerween kollekcióját, a plüssállatokat gyártó Ty pedig egy plüss denevér képét osztotta meg azzal a szöveggel:

Ki más ünnepli még a Summerweent?

A kozmetikai márka NYX is ezen márkák sorába tartozik, egy rakás summerweeni dolgot piacra dobott, és talán ez lehet az oka annak is, hogy a magyar IKEA-ban is valami furcsa okból fogva ki vannak rakva a magyar kötődéssel nem igazán rendelkező ünnep kiegészítői.