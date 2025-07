Álló ováció fogadta Katalin hercegnét a wimbledoni döntőn

Nagy teniszkedvelő hírében áll Katalin hercegné, aki hagyományosan a wimbledoni teniszbajnokságon is tiszteletét teszi. Szombaton, a női egyes döntőjében Iga Swiatek kiütéses győzelmet aratott Amanda Anisimova ellen. A bajnoki trófeát a walesi hercegné adta át a győztesnek.

Katalin a királyi páholyból nézte végig a mérkőzést, érkezésére mindenki felállt és kitört a tapsvihar.

Centre Court rises to give a warm welcome to our Patron HRH The Princess of Wales 💜💚#Wimbledon pic.twitter.com/BG3Ar7XMWv

— Wimbledon (@Wimbledon) July 12, 2025