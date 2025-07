Hatalmas kert, jó illat, megdöbbentő kedvesség – pozitív egészségügyi tapasztalatáról posztolt Csuti

Szabó András Csuti minap Instagramon osztotta meg, hogy nemrég az Országos Orvosi Rehabilitációs Intézetben járt, és pozitív benyomásai voltak a helyről. Posztjában azt nem részletezte, milyen kezelésen járt.

„Sok rossz tapasztalat és történet kering a magyar egészségügyről – és sajnos sokszor nem alaptalanul! Én is tapasztaltam jót és rosszat, nagyjából képben is vagyok, mivel apukám kitüntetett mentőtiszt ápolóként dolgozott közel 40 évet az Országos Mentőszolgálat kötelékében, húgom pedig orvos. De most jöjjön valami pozitív, már ha abban lehet bármi pozitív, hogy itt vagyok az OORI-ban…” – vezette fel mondandóját az influenszer.

Először is emelem kalapom mindenki előtt aki az egészségügyben dolgozik! Ritka pozitív »élmény«-ben volt ma részem, első, ami szembetűnik, hogy milyen gyönyörű környezetben van az intézet, hatalmas kert, rengeteg zöldterület, parkok, pihenők, ősfák mindenhol. Amint belépsz az épületbe – nekem a főépületbe kell járnom –, jó illat fogad, gyönyörűen néz ki, és mindenki annyira kedves mindenkivel, hogy az sajnos megdöbbentő. Képzeljétek el, szem- és fültanúja voltam egy beszélgetésnek, ahol a büfés hölgy segítette, tanította a beteget megszámolni a pénzt, vagy hogy hogyan kell csökkenő sorrend alapján eltennie a visszajárót a zsebébe

– fogalmazott Csuti, majd bejegyzését azzal zárta, hogy „Tisztelet és köszönet mindenkinek, aki itt dolgozik, és nemcsak azért, amit tesznek, hanem azért is, ahogyan teszik. 🙏❤️ #thankyou”.

