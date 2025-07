Orbán Ráhel után Vasvári Vivien is a „gyerekekről, közszereplésről, emberi határról” posztolt

Orbán Ráhel péntek délután arról elmélkedett közösségi oldalán, hogy bár ő közszereplő, a gyerekei nem azok. A miniszterelnök lánya ezzel egyéb cikkek mellett arra reagált, hogy a Válasz Online annak kiderítése közben, hogy férjével, Tiborcz Istvánnal ismét a választások előtt nem sokkal, ezúttal New Yorkba terveznek elköltözni az országból. Arra is rábukkantak, hogy melyik iskolában folytatják a gyerekeik a tanulmányaikat. Orbán Ráhel a most pénteki bejegyzésében azt írja, az elmúlt években megszokták, hogy egyes sajtóorgánumok és politikusok „nem bánnak kesztyűs kézzel” velük, de megtanulták elfogadni, hogy „a helyzetünk ezzel jár”.

A miniszterelnök lánya szerint most átléptek egy határt, amikor „a gyerekeink személyes életét állítják célkeresztbe”, amikor „valótlan információkat közölnek az állítólagos iskolájukról”, és amikor „a magánéletükbe próbálnak beférkőzni”. Mint írja, ez ugyanis már nem Tiborczról és róla szól, hanem arról, hogy védtelen kiskorúakat „próbálnak bevonni egy politikai játszmába”. „Anyaként és emberként ezt nem tudom és nem is akarom szó nélkül hagyni” – teszi hozzá.

A miniszterelnök lánya arra kéri a sajtót és a politikusokat, hogy tartsák tiszteletben a gyerekeik személyiségét, a jogaikat, és „a minimális emberi határt, amit a jóérzés diktál”.

Ugyancsak péntek délután Vasvári Vivien is majdnem ilyen tartalmú szöveget osztott meg az Instagramján.

Mi, közszereplők, tudjuk, hogy a vélemények sokfélék. Elfogadjuk, hogy lesznek, akik nem szeretnek, nem értenek egyet velünk, vagy kérdőre vonnak bennünket. Ez együtt jár a nyilvánossággal. Felnőttek vagyunk. Vállaltuk. De a gyerekeink nem. Ők nem vitapontok, nem idézetek, nem illusztrációk. Ők nem közszereplők, hanem gyerekek. És gyerekeket nem használunk érveléshez. Nem tesszük őket a kommentmezőbe, nem írjuk róluk a véleménycikket, nem emlegetjük őket példaként vagy célpontként. Mindenki, aki megszólal, ír, publikál, döntést hoz. És minden ilyen döntésnél ott kellene legyen egy belső határ. Egy emberi határ. Ez nem politikai kérdés. Ez a tisztelet legalapvetőbb formája.

Vasvár is Orbán Ráhel jól ismerik egymást korábbról, a miniszterelnök lánya nemrég az influenszert védte egy posztban.