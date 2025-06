Justin Baldoni hozzáférést kapott Blake Lively és Taylor Swift privát üzenetváltásához

Justin Baldoni kisebb jogi győzelmet aratott azzal, hogy elérte, hogy hozzájusson Taylor Swift és Blake Lively egymásnak küldött üzeneteihez. Az ügyben illetékes Lewis Liman szövetségi bíró szerdán úgy döntött, a színész felhasználhatja a két nő filmmel kapcsolatos üzenetváltását arra, hogy az abban szereplő információkkal bizonyítsa vagy cáfolja Lively ellene szóló vádjait, írja a Page Six.

Fontos kitétel, hogy a színésznek csak a filmmel és/vagy a folyamatban lévő peres üggyel kapcsolatos üzeneteket van joga felhasználni.

Mint ismert, a két színész a Velünk véget ér című filmben szerepelt együtt, amit Baldoni rendezőként is jegyez. Lively a bemutató után egyebek mellett szexuális zaklatással vádolta meg Baldonit, aki később ellenkeresetet nyújtott be, a többi között zsarolásra és rágalmazásra hivatkozva. Baldoni és jogi csapata már korábban is próbálták belerángatni Taylor Swiftet az ügybe, de az ő keresetüket júniusban visszadobta a bíróság. A színésznő által indítványozott peres eljárás továbbra is folyamatban van.

Blake Lively ügyvédei mindent megtettek, hogy Swiftet kihagyják az ügymenetből, azzal érvelve, hogy az üzenetek „nem központi jelentőségűek”, de végül nem jártak sikerrel.

A Page Six információi szerint a per miatt megromlott Lively és Swift baráti kapcsolata.