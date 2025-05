Schmuck Andor túl van a kezelése nehezén: „Egy ilyen típusú betegség nem fájdalommal jár, hanem annál sokkal súlyosabb következményekkel”

Schmuck Andor közel két hónappal ezelőtt, A Nagy Duett színpadán osztotta meg a nézőkkel a kiesése után, hogy életmentő kezelésre szorul, amit a műsor miatt hagyott félbe. A politikus most a Blikknek mesélt arról, hogy érzi magát, és hol tart a kezelése.

– magyarázta a portálnak Schmuck, akit arról is kérdeztek, vannak-e fájdalmai.

A kezelés nehezebb részén túl vagyok, és lényegében most már azt várjuk, mi lesz a vége. Lelki fájdalmam nincs, és tényleg nem lenne jó, ha valaki most hozzám tartozna, és könnyes szemmel aggódna, hogy mi lesz velem. Fizikai fájdalomról sem beszélhetek: azon kívül, hogy az ember nem érzi jól magát a kezelések után, igazából nincs semmi más. Egy ilyen típusú betegség nem fájdalommal jár, hanem annál sokkal súlyosabb következményekkel.

Mint mondja, az elmúlt hetekben nagyon sok együttérző és biztató megkeresést kapott azoktól, akik kedvelik.

A szeretet univerzális. Sokan megkeresnek, biztatnak, de mindenki megérti, hogy ez egy magányos műfaj. Nincs kétségem afelől, hogy bárhogy is lesz, úgy lesz a legjobb. Annyit tudok még hozzátenni, amit az egér mond a macska szájában: csak most be nem szarni! Az embernek legyen tartása!