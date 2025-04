Gáspár Bea az önálló karrierjéről: Tudom, sok roma most sem nézi jó szemmel azt, amit csinálok

Nemrég jelent meg Gáspár Bea ötödik szakácskönyve, melynek vázlatát tavaly áprilisban írta meg, miközben otthon lábadozott a műtétje után. A könyvbemutatón most a story.hu beszélgetett a szerzőnővel, aki elmondta, hogy újabb könyve nem valósulhatott volna meg a férje, Gáspár Győző, illetve a lányaik, Evelin és Virág nélkül.

– magyarázta Gáspár, aki eredetileg tavaly ősszel tervezte megjelentetni új szerzeményét, de a kiadóval végül a csúsztatás mellett döntöttek.

Jobbnak láttuk csúsztatni, hátha így nagyobbat robban majd. Szerintem ez bejött… Az ország több pontjára megyek majd dedikálni. Meg különben is van már jó pár rendezvény, ahova hívtak zsűrizni meg kóstolni is. Közben forgatjuk a Hal a tortán következő évadát. És hát ezt én imádom! Van önálló keresetem, én döntök arról, mit vállalok, mit nem. Ami pedig a legjobb, hogy az emberek tényleg kíváncsiak rám, a főztömre, a tippjeimre. És ez nem a Győzike Show része!

Mint mondja, különösen büszke arra, hogy negyven felett kezdett önálló karrierbe.

Fiatalon ezt nem mertem volna… Már csak az előítéletek miatt sem. Tudom, sok roma most sem nézi jó szemmel azt, amit csinálok, de megtanultam nem foglalkozni velük. A férjem és a lányaim támogatnak, illetve van egy jó közösségem, mi kell még?! Az meg, hogy nem jelölnek, de még csak meg sem hívnak, mondjuk az Inspiráló Nők gálájára, már nem érdekel… Nekem már az jólesik, hogy olyan híres roma nők között emlegetnek, mint Bangó Margit vagy Bódi Margó – akiket egyébként nagyon tisztelek! Nekem a gasztronómia lett az utam, noha nem vagyok szakács, ezt mindig elmondom. Cukrász végzettségem van. Imádok sütni, főzni, főleg a családomra. Hétvégente, amikor hazalátogatnak a gyerekek, mindig készülök. Ünnepekkor meg terülj-terülj asztalkám van.

A rendezvényre Gáspár Evelin is elkísérte édesanyját, akiről elmondta: nem tudja szavakba önteni, mennyire büszke rá, és arra, hogy sikerült kilépnie Gáspár Győző árnyékából.

Felépített egy önálló brandet, ráadásul roma nőként képes érvényesülni, és nem is akárhogyan! Sokáig nem hitt magában – sajnos az önbizalomhiány nemcsak rá, hanem a húgomra és rám is jellemző –, 2019-ben mégis belevágott az első saját receptkönyvébe. És örülök, hogy édesapám támogatta benne. Azóta magára talált, és sok előítéletre is rácáfolt, például hogy nem számít sem a kor, sem a származás, ha valaki tehetséges és elkötelezett abban, amit csinál. És édesanyám nagyon jó szakács! Nem véletlenül voltam elhízott gyerek… Minden áldott nap, amikor hazamentem a suliból, volt leves, főétel és desszert. Húszévesen lett háziasszony, tehát bárhogy számoljuk, harmincegy éve »tolja az ipart«