Marsi Anikó két éven belül három kisbabáját is elveszítette

Marsi Anikó két évvel ezelőtt árulta el, hogy 47 évesen spontán teherbe esett, ám elvetélt. A műsorvezető most a hot! magazinnal osztotta meg, hogy nemcsak egy babát veszített el az elmúlt években. Mint mondta, mindeközben pluszkilók is felszaladtak rá az étkezése miatt, ami miatt többen is kéretlen megjegyzéseket tettek az alakjára, egyesek arról kezdtek el beszélni, hogy biztosan terhes.

Kaptam néhány nagyon félresikerült megjegyzést is. Miközben azt hallom az orvosomtól, hogy 47 után nem nagyon szokás spontán teherbe esni, – legnagyobb meglepetésemre – velem mégis megesett, ráadásul két éven belül háromszor. De amilyen hamar jöttek ezek a bébik, olyan hamar távoztak is

– idézte a Bors Marsit, aki saját bevallása szerint nem azért volt kerek, mert jött volna a baba, hanem mert szimplán meghízott.

Sajnos valóban napvilágot láttak olyan szerencsétlen képsorok, amiken úgy nézek ki, mintha már a hetedik hónapban járnék, de ugye nem a terhességektől volt nagy a hasam. Attól, hogy nem maradtak meg a babák, nem omlottam össze; isteni csodának tartottam magát a természetes esélyt is.

A híradós alatt 72 kilót mutatott a mérleg, amikor elkezdte komolyan venni a kommenteket, és eldöntötte, hogy változtat.

Akkor egyenesen fájt. Az igazság fájt, ami bennük volt. Kellett az elhatározás, no és egy kis segítség is, hogy elinduljak a változás útján. Mára a 15. leadott kiló kapujában vagyok. Sokáig nem értettem, hogy miért jönnek fel rám a pluszok, miközben heti 40-50 kilométert futok. De szerencsére engem is megcsapott az az új tudományos módszer, miszerint a súlyunk alakulásáért nem a 70:30 elmélet a felelős. Vagyis nem igaz az, hogy a külsőnket 70 százalékban határozza meg az étkezésünk, 30-ban pedig a sport! A saját bőrömön tapasztalom, amit ma már tudományos teóriák igazolnak: 40 éves kor felett a 90:10 elmélet a helytálló, azaz az étkezés 90, a mozgás viszont csupán 10 százalékban segít a fogyásban. Kötelező sportolni, ez nem kérdés. De nem a súlyvesztés, hanem a testi és a mentális egészségünk miatt

– magyarázta a műsorvezető, aki nem tagadja, hogy az átálláshoz szüksége volt egy kis segítségre, ezért elkezdett használni egy zsírblokkoló étvágykorrektort.

15 kilós fogyása után Marsi most jól érzi magát a bőrében, a vágyott célját azonban még nem érte el.

Most úgy érzem, hogy meg sem állok, igaz, már csak kis korrekciókra van szükség, a 72 után már jó ideje 5-össel kezdődik a súlyom, így büszke vagyok az eredményre, amit elég gyorsan elértem, hiszen karácsony előtt a stylistcsapat még igencsak igyekezett takargatni a hurkáimat. Sokan kérdezték azt is, hogy öregnek érzem-e a magam. Nem! 45 évesen nem éreztem ilyen jól magam a bőrömben! Sőt, most azt hiszem, gellert kaptam! Nyáron könnyen lehet, hogy nem csak hatalmas kendőkben merészkedem majd le a Balaton partjára

– tette hozzá.