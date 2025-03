Tóth Vera a fogyásáról: Az emberek megmagyarázták a saját kövérségüket az én kövérségemen keresztül, és valószínűleg csalódnak

Ötven kilót sikerült leadnia az elmúlt években Tóth Verának, ebből 20-at 11 hónap alatt – februárban a közösségi oldalán részletesen meg is mutatta egy posztban, milyen ételekkel sikerült ilyen eredményt elérnie. Az énekesnő ma a Reggeliben vendégeskedett, ahol az is téma volt, hogy a fogyása miatt bántó visszajelzéseket is kapott.

Az emberek a változást nem nagyon szeretik megélni. Ez akkor kezdődik talán, amikor egy kisbaba meglátja az apukáját szakáll nélkül, és elkezd sírni. Tehát valami ott kezdődik ezzel az egész történettel. Nehezen tudjuk feldolgozni, és nem tanuljuk meg a megküzdési stratégiákat erre, hogy az ember örök változásban van. Tehát pont a legfontosabbra nem tanítják meg. Ezért van az, hogy amikor tanulod az önismeretet, akár egy szakember segítségével, hogy legyen bárki, aki ebben neked segít

– magyarázta az adásban Tóth, aki szerint az egyik legfontosabb dolog az, hogy az embernek meglegyen a változásra való nyitottsága.

Az emberek megismertek egy kilóval, ők megmagyarázták a saját kövérségüket az én kövérségemen keresztül, és valószínűleg csalódnak. Mint ahogy minden gyógyulás, pozitív történés sokszor negatív érzéseket vált ki az emberekből. Ez normális reakció. Ilyenkor nem neki kell menni a falnak fejjel és elkezdeni bántani azt, aki téged bánt, hanem próbálni megérteni őt szociálisan. Hogy miért lehet ez? Nem tanították meg ezzel megküzdeni, hogy téged lát, és akkor neki nem sikerült, neked sikerült, ez egy ellenreakciót vált ki, rengeteg pszichológiai magyarázata van ennek.

A műsorvezetők érdeklődésére az énekesnő elárulta, úgy érzi, van dolga azzal, hogyan reagálnak rá az emberek. A pszichológusa tanácsára kezdett el foglalkozni a témával, amiről a szakemberrel korábban egy élő videóban is beszélgettek az Instagramon. Az említett bejelentkezésben egyébként az is szóba került, hogy a fogyás Tóth Vera énekhangjára is hatással volt.