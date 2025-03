Meghan Markle azt mondja, új vállalkozásának köszönhetően Harry herceggel újraélik a mézesheteiket

Hamarosan megjelenik Meghan Markle Netflix-sorozata With Love, Meghan címmel, és elstartol As Ever nevű életmódmárkája is, ezért a People időszerűnek tartotta, hogy interjút készítsen a hercegnével. Ebben a hercegné többek között arról beszélt, hogy férje, Harry herceg számára öröm látni, hogy neje újra belevetette magát a vállalkozói létbe és hogy kiélheti kreatív energiáit. Tudniillik, Markle azelőtt a színészkedés mellett blogot is írt: a The Tigen egyebek mellett kedvenc ételeiről és utazásiról számolt be, valamint személyes elmélkedéseit osztotta meg az olvasókkal.

A férjem akkor találkozott velem, amikor még megvolt a The Tig, és most látom, ahogy megcsillan a szikra a szemében, amikor azt nézi, hogy azt csinálom, amit akkor csináltam, amikor megismerkedtünk. Ez most szinte olyan, mintha újabb mézeshetek lennének: pontosan ugyanolyan, mint kapcsolatunk elején volt, amikor nézte, ahogy firkálok, hírleveleket írok, finomítok a szerkesztésen, és tényleg elmerülök a részletekben. Szerintem ő legalább annyira szereti ezt nézni, mint amennyire én szeretem magát a kreatív folyamatot. Egyszerűen jó móka, és én mindig is ilyen voltam

– árulta el Markle, aki 2017-ben hagyott fel az oldal szerkesztésével, amikor kezdett komolyra fordulni a kapcsolata Harryvel. Erről a döntéséről azt mondja, nem volt nehéz meghoznia.

Nos, szerettem a The Tiget, de a férjemet nyilvánvalóan jobban szeretem. Szóval akkor így döntöttem, és egy pillanatra sem bántam meg.

A hercegi pár 2018-ban házasodott meg, ma már két gyerekük van, az ötéves Archie és a hároméves Lilibet. Évek óta a kaliforniai Montecito városában élnek, ahol a hercegné szerint egyáltalán nem keltenek nagy feltűnést, királyi rangjuk ellenére ugyanúgy élnek, mint bárki más.