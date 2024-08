„Belenézek a tükörbe, és nem az az ember van ott” – Marjai Judit annyira megszokta a „filterfejét”, hogy legszívesebben maszkként viselné azt

Marjai Judit immonológus lányával, Tamarával érkezett a pénteki Reggelibe, és egyebek mellett arról beszéltek, mit szólnak a modell és fotóművész gyerekei anyjuk online tevékenységéhez. Marjai azt mondta, jobban örülne, ha nem követnék, a fia már le is tiltotta őt.

– magyarázta Marjai Judit, lánya pedig kijelentette:

Én ezt nem szeretem. Szerintem anya jól néz ki filter nélkül is.

Marjai ezután újra átvette a szót:

Gyerekek, amikor az ember már ennyi idős, mint én, akkor már nem így gondolja. Az a probléma, hogy amikor ebben a szakmában vagy, azt látod, hogy 14 éves kor felett mindenkit retusálnak – én magam is, ugye. Tehát nincs olyan címlap, amit ne retusálnának.

Amikor Szabados Ági műsorvezető felvetette, hogy pont ezért jó, ha valaki szépítő filterek nélkül posztol magáról fotókat, Marjai egyetértett, de hozzátette:

Tudom, de mégis az a rohadt hiúság ott dolgozik az emberben. Nem feltétlen Insta-filtereket használok, mert azok nagyon látszanak. Azért én tudok rendesen Photoshoppal is retusálni, hogy éppen hogy úgy tűnjön. És a szemem is ráállt. Képzeld el, belenézek a tükörbe, és nem az az ember van ott. Amikor már megszokod a filterfejedet… Kéne egy ilyen maszk, hogy én akkor most a filterfejemmel jöttem el.