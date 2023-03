Ha a maszk soha nem esik le, könnyen elfelejtjük, ki viseli és ki nem – a TikTok hírhedt Bold Glamour filtere nyomában

A TikTokot az elmúlt hetekben valósággal letarolta a hiperrealisztikus Bold Glamour nevű arcfilter. Cikkünkben bemutatjuk, hogy készült, mit tud és milyen következményei lehetnek a virális, mesterséges intelligenciát használó szűrőnek.

Ha valaki az elmúlt hetekben pörgette a TikTokot, bizonyára találkozott legalább egy olyan videóval, amiben ilyesmi jelenet zajlik le: egy nő csodálkozva, árgus szemekkel nézi saját magát a képernyőn, esetleg tétován tapogatja az arcát, mintha nem hinné el, hogy amit lát, az a valóság. Ez annyiban érthető, hogy nem is az. Valójában a videómegosztó platformot letaroló hiperrealisztikus Bold Glamour nevű filternek köszönhető az eredmény. A filter szinte végigsöpört az alkalmazáson: megjelenése óta már több mint kilencmillió felhasználó próbálta ki. Tartalomgyártók tömegei osztották meg reakciójukat arcképük rendkívül élethűen feljavított verzióját látva. Sokakat elbűvöl az eredmény, de a posztolók nagy részét inkább rémülettel tölti el: nem feltétlenül a látvány, hanem a nagy valószínűséggel mesterséges intelligenciát használó szűrő feltételezhető negatív hatásai.

Kutyafiltertől a fotorealisztikus szerkesztésig

A közösségi oldalakon fellelhető kezdeti arcfilterek eredetileg nem szolgáltak többet ártatlan mókázásnál: kutyafüleket, szájból kiömlő szivárványt, vagy éppen valószínűtlenül nagy, mesefigurákra jellemző szemeket varázsoltak a fejünkre. Mindenki tudta, hogy nem a valóságot mutatják. A céljuk sem ez volt. Ám ez mára megváltozott. Az elmúlt néhány évben sorra jelennek meg, fejlődnek tovább és válnak megszokottá az újabb és újabb szépítő filterek, amelyek tökéletesített megjelenést garantálnak használójuk számára, legyen szó akár digitálisan meghosszabbított szempillákról, kissé elvékonyított orról vagy leheletnyivel vastagabb ajkakról. A lényeg, hogy minél észrevehetetlenebb legyen a hatás, és azt az illúziót keltse, hogy jobban nézünk ki, mint a való életben.

Ennek az illúziókeltésnek az eddigi legfejlettebb és legalattomosabb eszköze a TikTok új Bold Glamour filtere, ami mindannyiunkból más embert csinál:

kissé megváltoztatja a vonásokat, kisimítja a bőrt, ragyogóvá teszi az arcot, csillogóvá varázsolja a szemeket, fehéríti a fogakat, dúsítja a szemöldököt, telíti az ajkakat, éles kontúrozást ad az orcáknak és az orrnak, és egy enyhe, általánosan mindenkinek jól álló sminket dob fel viselőjére. Teszi mindezt úgy, hogy az összképet nézve még pont annyira felismerhető az illető, hogy nem feltétlenül tűnik fel: idealizált képet látunk róla.

Bár időnként pontatlanul, de a szűrő azonosítja, hogy használója inkább feminin vagy maszkulin vonásokkal rendelkezik, és ha férfias arcot észlel, a sminket lehagyja.

A csinosító effekt hamar terjedni kezdett a közösségi oldalon, eleinte olyan feliratokkal, mint hogy „ez a szűrő megmutatja, hogyan nézhetnél ki, ha tudnál sminkelni”, egyesek pedig magukon élcelődve azt fűzték hozzá, „ez a szűrő pillanatok alatt lerombolta az önbecsülésem”. Azután hamar fordult a kocka, és a felhasználók többségén úrrá lett a frusztráció. Míg néhányan jól elszórakoznak vele, mások elítélik a filtert, amiért egy irreális és (természetes eszközökkel) elérhetetlen szépségideált hirdet. Mostanra a Bold Glamourt tartalmazó videók feltöltőinek jelentős része felháborodásának ad hangot, mondván, a filter túl messzire ment, be kellene tiltani, de legalább is figyelmeztetést közzétenni a használata előtt.

Mesterséges intelligencia bevonásával készülhetett

A régebbi szűrők általában a kamera 2D-s képét veszik alapul, ezt képezik le egy hozzávetőleges 3D-s modellre. Ezek a filterek eltorzulhatnak vagy meghibásodhatnak, ha valami akadályozza őket, a 3D-s borítás ugyanis csak nehézkesen illeszkedik az arcra. Ezzel szemben a Bold Glamour végig természetesnek, sőt észrevehetetlennek tűnik: első blikkre nehéz megmondani, ha valaki használja (a mobilos változatban az applikáció feltünteti, ha a videókban valaki filtert használ, a TikTok weboldalán azonban ez a funkció nem él). Ráadásul más szűrőktől eltérően szinte levakarhatatlan, egyáltalán nem mozdul el a helyéről: zökkenőmentesen együtt mozog viselőjével, és még akkor sem inog meg vagy tűnik el egy pillanatra sem, ha valami az arc elé kerül, ezzel megzavarva a „vételt”. Ezt tette szóvá Singh Viki is, mikor kipróbálta a szűrőt.

Na gyerekek, ez már probléma. Nem tudod már megmondani, hogy ez egy filter. Nagyon-nagyon durva. Nézd meg! Tapogatom az arcomat, ez egy filter

– fogalmazott az énekesnő a videójában.

A TikTok egyelőre hallgat arról, hogy a Bold Glamour mesterséges intelligenciát használ-e, de árulkodó, hogy a vállalat a múlt hónapban új AI-filtereszközöket vezetett be a szűrőkészítői számára. Az Effect House, a videómegosztó filterkészítő platformja február 22-i frissítésében olyan új effektusok jelentek meg, amelyek valós időben változtatják meg a felhasználó arcvonásait.

A Verge megszólaltatta a témában a kiterjesztett valósággal foglalkozó Luke Hurdot, aki számos szűrőt készített a Snapchat és Instagram felületére. A szakember azt mondta, a Bold Glamour valószínűleg gépi tanulási technológiákat használ, még pontosabban generatív ellenséges hálózatokat (generative adversarial network, GAN). Ezek párban álló AI-rendszerek, amelyeket arra tanítanak, hogy egy egyedül dolgozó rendszernél gyorsabban hozzanak létre tartalmakat és végezzenek el feladatokat.

A generatív ellenséges hálózatok (GAN) A Budapesti Műszaki Egyetem Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszékének honlapján található rövid ismertetőben a GAN-t a következő példával magyarázzák: „Tegyük fel, hogy a feladat Picasso művészi stílusa által inspirált kép generálása. Az AI-tervező csapatok összegyűjtik Picasso összes festményét, és egy GAN-t az alkotásait egyedivé tevő színek, jellemzők és egyes ecsetvonások észlelésére használnak. Az egyik AI-rendszer megkísérli utánozni Picasso munkáját, míg a másik értékeli az első próbálkozásait. Az utánzó AI arra használja tudását, hogy ezernyi új képet készítsen Picasso stílusában – meglévő műalkotások jellemzőire alapozva –, míg a másik AI-rendszer megítéli, hogy mennyire hasonlítanak az alkotások Picasso stílusához, majd értékeli őket. A nem meggyőzőeket visszaküldi, hogy javítson rajtuk az utánzó AI. Végül, miután millónyi alkalommal oda-vissza küldik egymásnak az ötleteiket, az utánzó AI egyre jobb képeket készít Picasso stílusában.” A BME oldalán azt írják, a GAN-ok azon túlmutató képességét, hogy egyszerűen memorizálják a korábban létrehozott dolgokat, fontos mérföldkőnek tekintették az AI-kutatók közösségében. A mérnökök és tervezők már az arra vonatkozó lehetőségeket kutatják, hogy segítsenek autók és épületek 3D-modelljeinek 2D-s fotók tanulmányozása alapján való létrehozásában.

A Bold Glamour esetében az ellenséges hálózatok, amiket a technológia egyesít a következők:

a kamera képe az arcról és

a kinézet, amivé a filter át akar alakítani.

Hurd megemlíti, hogy más effektek is hasonló módon működnek, mint például a TikTok fiatalító Teenage Look (tinédzser kinézet) filtere, vagy a nemváltó-szűrő a Snapchaten.

A Bold Glamour által is használt technológia nem új, de az elmúlt néhány évben gyors fejlődésen ment keresztül. Ráadásul míg korábban csak asztali számítógépen, külön erre kifejlesztett szoftverek segítségével és némi technikai tudás birtokában lehetett ilyen hatást elérni, az eszköz most már többmilliárd ember számára bármikor hozzáférhető, bármilyen előképzettség vagy technikai tudás nélkül, csak egy mobiltelefon kell hozzá. A TikTok-felhasználók előreláthatóan egyre több mesterséges intelligenciát használó szűrővel fognak találkozni, ahogy újabb generatív eszközök válnak elérhetővé az alkotók számára.

Befolyásolhatja az önképünket egy filter?

Bár felületein az önelfogadást hirdeti, Joanna Kenny influenszer a TikTokján bevallotta, a Bold Glamour szűrő eltávolítása után csúnyának érzi magát, noha sokat dolgozott azon, hogy megváltoztassa a gondolkodását e téren.

Nem csak az van hatással a mentális egészségemre és az önbecsülésemre, amikor én használom ezeket a filtereket. Rengeteg olyan tartalomnak vagyok kitéve nap mint nap, amik hatására nem tudom megállni, hogy ne hasonlítsam magam másokhoz

– nyilatkozta Kenny.

Mostanra olyan elfogadott lett a filterek használata a közösségi médiában, hogy gyakran már észre sem lehet venni, hogy valakinek a természetes vagy a szűrővel feljavított arcát látjuk. Spencer Burnham, több népszerű TikTok- és Instagram-szűrő készítője elárulta, majdnem minden filterbe beleprogramoznak bizonyos mértékű retusálást. Ez nemcsak az úgynevezett szépítő filterekre jellemző, gyakran a vicces szűrők is tartalmaznak némi arckorrekciót, például kiegyenlítik vagy elhomályosítják a bőrhibákat. Aggodalomra adhat okot, hogy a Bold Glamour kategóriájába tartozó, a felhasználó megjelenését valós időben megváltoztató filtereknek köszönhetően egyre nehezebb lesz megmondani, hogy mi a valódi és mi nem.

Lassan ott tartunk, hogy nemcsak kiterjesztjük a valóságot, hanem abszolút lecseréljük azt. Ez kicsit ijesztő

– véli Burnham. Az alkotó szerint a mesterséges intelligenciát használó arcszűrők táptalajt adhatnak a testképzavarnak, ez az eshetőség pedig sok másik TikTok-felhasználóban is megfogalmazódott mostanában.

Régóta fennálló kérdés, hogy milyen hatással lehetnek a filterek használóik önbecsülésére, énképére, mentális egészségére. Merthogy hatással vannak – ezt már több kutatás is alátámasztotta.

A szűrők társadalmi hatásairól készült 2021-es tanulmányban kutatók arra jutottak, hogy a női és nembináris nemi identitással rendelkező résztvevők 94 százaléka nyomást érez, hogy bizonyos módon nézzen ki, 90 százalékuk pedig elismerte, hogy filtereket használ vagy más módon szerkeszti a képeit.

A Dove kutatása szerint a lányok 50 százaléka úgy gondolja, hogy képszerkesztés nélkül nem néz ki elég jól, és 60 százalékuknál feszültséget okoz, ha valódi megjelenése nem egyezik a digitális verzióval.

A Wall Street Journal 2021-es jelentéséből kiderült, hogy a Meta tisztában van vele, hogy a birtokában lévő Instagram hatására minden harmadik tinédzser rosszul érzi magát a testében, és az alkalmazást használó tinik körében nagyobb arányban fordul elő a szorongás és depresszió.

Egy tanulmány megállapította, hogy akik aktívabbak a közösségi médiában, gyakrabban gondolkodnak szépészeti beavatkozásokon, és az arcfiltereket használók elfogadóbbak a kozmetikai sebészeti műtétekkel.

Bejegyzett testképzavar a Snapchat-diszmorfia. Az elnevezése onnan ered, hogy egyre több plasztikai sebész számolt be arról, hogy pácienseik filterezett szelfiket visznek referenciafotóként, hogy megmutassák, milyenné szeretnék átszabatni arcukat.

Egy Los Angeles-i plasztikai sebész, Dr. Monica Kieu saját TikTok-oldalán magyarázta el, miért áll jól jóformán mindenkinek a Bold Glamour filter, majd hozzátette: nem szükséges kés alá feküdnie, aki a szűrő által megalkotott képmására szeretne hasonlítani, ugyanezt az eredményt sminkkel és megfelelő megvilágítással is meg lehet valósítani. Véleményét többen is osztják, ezt bizonyítja, hogy a napokban rengeteg olyan videót tettek közzé, amik azt mutatják be, hogyan lehet elérni a Bold Glamour-kinézetet megfelelő sminkeléssel.

A kétkedők azonban úgy vélik, nincs az a profi sminkes, aki ugyanazt a végeredményt el tudja érni, mint amit a szóbanforgó filter, ugyanis – a tudomány jelenlegi állása szerint – nem létezik például olyan kozmetikai termék, ami teljességgel eltávolítja az arc pórusait vagy képes kivilágosítani a szemfehérjét.

Van visszaút?

A Bold Glamour filternek tehát temérdek kritikusa van. Kismillióan – például testpozitivitást hirdető influenszerek – figyelmeztetnek a használat veszélyeire, de a harc gyakran céltalannak tűnhet.

Hiszen ha mások szépítő szűrőt használnak, akkor engem mi tart vissza attól, hogy ugyanígy tegyek? Ha a többieknek simának tűnik a bőre videón, akkor én miért vállaljam fel a pattanásaimat?

Kétségtelenül mindenki pozitív megerősítésre vágyik, aki kiposztol magáról valamit egy közösségi oldalra, de mindig akadnak próbálkozások, amik azt szorgalmazzák, hogy ezt bármiféle képszerkesztés és -manipuláció nélkül érjük el. Tavaly tavasszal például éppen egy olyan trend hódított a TikTokon, ami arra ösztönözte az oldal használóit, hogy szó szerint szabaduljanak meg a filterektől, és vállalják fel az arcukat smink és szűrők nélkül, így ünnepelve természetes szépségüket.

Hasonló céllal indult 2020-ban a BeReal nevű applikáció is, ami 2022 végére világszerte már több mint hetvenmillió aktív felhasználóval rendelkezett. A végletekig leegyszerűsített alkalmazás azzal tett szert gyors népszerűségre, hogy a korábbi közösségimédiás logikákkal szemben határozta meg magát, például nincsenek benne filterek és szerkesztési lehetőség sem. Az alkalmazásban az is különleges, hogy csak naponta egyszer lehet fotót feltölteni, és nem is akárhogyan: egy viszonylag véletlenszerűen választott időpontban érkezik az értesítés, és a felhasználónak két perc áll rendelkezésére az alkalmazás megnyitásától kezdve, hogy elkészítse aznapi képét.

A BeReal koncepciója, hogy a képeknek a teljes valóságot kell mutatniuk: nemcsak azt, amit láttatni akarunk, hanem a kamera mögötti világot is, méghozzá azonnal, filterek nélkül.

Hazánkban tavaly robbant be a köztudatba a BeReal, és mint az az Ifjúságkutató Intézet frissen megjelent, reprezentatív kutatásából kiderült, már a magyar 15–29 évesek közel tizede napi felhasználója az oldalnak. Ez nem rossz arány, attól azonban még messze van, hogy letaszítsa trónjáról a filternagyhatalomnak számító TikTokot, amit minden második magyar fiatal pörget minden nap.