Visváder Tamás: Büszkén vállalt keresztények vagyunk, reggel, este, étkezéskor imádkozunk, templomba gyakran járunk

A gyerekeiket is így nevelik Visváder-Palácsik Lillával.

A Story magazin szólaltatta meg Visváder Tamást és feleségét, Visváder-Palácsik Lillát. Már öt éve házasok, és ahogy Visváder mondja: „Nem készülünk elválni, nem csaljuk meg egymást, és nincsenek szaftos botrányaink. Egyszerű, hétköznapi, de annál boldogabb és teljesebb életet élünk!”.

Miután életükben nagyon fontos szerepet játszik a vallás, a gyerekeiket is ilyen szellemben nevelik:

Büszkén vállalt keresztények vagyunk, reggel, este, étkezéskor is mindig imádkozunk, és templomba is gyakran járunk. A hit fontos szerepet játszik az életünkben, és a gyermekeinket is keresztény szellemben neveljük.

Évekkel ezelőtt, a 24.hu-nak adott interjújában Visváder bővebben is elmondta véleményét a vallásosságról:

„A szüleim istenhívők, a nagymamám pedig sokszor előre látta a jövőt – ezt a képességét én is örököltem. Azt is előre tudtam, hogy kisfiunk születik majd. Szeretem, ha valakinek van elképzelése a hitről. Nem várom el, hogy mindenki kőkeményen vallásos legyen: elfogadom, ha valaki a spirituális világot helyezi előtérbe, vannak vallásos zsidó barátaim is, értelmes keretek között tudunk beszélgetni a témáról. A hit, a teremtés, a halál utáni élet kérdése mindig is mozgatott. De senkinek nem kell erőszakosan bizonygatnia, hogy Isten létezik. A Föld sem lapos, azt se kell magyarázni, ha valaki akar, hisz, ha nem akar, nem hisz. Én hiszem, hogy létezik Ő, aki feljebb van. Ugyanakkor az embernek nem kell mindig mindent tudni.”