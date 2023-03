Szórakozás Nappal közigazgatási bíró volt, esténként durva pornókat gyártott

Utóbbi munkáját még most is végzi a New York-i férfi.

Sajátos karrierről számolt be a New York Post: Gregory A. Locke napközben közigazgatási bíróként tevékenykedett, hivatali munkaideje befejeztével pedig erotikus – hardcore pornós – tartalmakkal szórakoztatta követőit előfizetős oldalakon. A 33 éves férfihoz a bíróságon leginkább a parkolási ügyek tartoztak, a lap szerint 58 dolláros (20 ezer forint) órabért kapott tevékenységéért. Az OnlyFans oldalon, ahol 2020 óta több mint 100 posztot töltött fel, havonta 12 dollárt, a JustFor.Fans-en 9,99 dollárt kell fizetnie azoknak, akik előfizetnek a különleges tartalmakra. A Post cikkéből kiderül, hogy Locke az erotikus oldalán, ahol orgiák, kőkemény pornófelvételek láthatók, többször is utal arra, hogy van klasszikus értelemben vett munkahelye is („Találjátok ki, milyen pornót néztem a munkanapom közepén ebben a gyors orgazmusszünetben.” „Úgy akarom megünnepelni a munka ünnepét, hogy egy férfi teherbe ejt.”), egy Twitter-oldalon pedig fel is vállalta, hogy főállásban bíróként tevékenykedik. Egy twitteres kommentje – amelyben egy városi önkormányzati képviselőnek szólt oda, itt nem idézhető trágár stílusban – vezetett végül ahhoz, hogy Gregory A. Locke-ot állásához méltatlan viselkedése miatt elbocsátották munkahelyéről. Felettesei állítólag korábban nem tudtak a bíró mellékállásáról. A bejegyzés megtekintése az Instagramon Gregory (@gregoryalocke) által megosztott bejegyzés