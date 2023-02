The Last of Us: Nick Offermant a feleségének kellett győzködnie, hogy vállalja el a neki kínált szerepet

Egy magányos túlélőt, Billt alakította a sorozatban.

Nick Offerman debütált a The Last of Us sorozat harmadik epizódjában, olyan részt prezentálva a rajongók elé, amit sokan már most Emmy-díjra esélyesnek tartanak. A színész a napokban Jimmy Kimmel late-night show-jában járt, ahol elmondta, eredetileg nem nagyon akarta elvállalni a neki felkínált szerepet.

Nagy rajongója vagyok Craig Mazinnek (a sorozat társ-rendezője – a szerk.), ezért annyit tudtam, van tőle egy forgatókönyv az asztalomon, az új sorozatához készült, biztos különleges lesz. Abban az időben nem nagyon volt időm meglátogatni őt, hogy beszéljünk erről, dilemmáztam, el se akartam olvasni. Végül a feleségem megtette helyettem, és noszogatott, hogy csináljam. Azt mondta, »Öregem, most szépen elmész Calgaryba és megcsinálod, amit kell. Jó szórakozást!«.

Az epizódot már több mint 6 millióan látták az HBO platformjain, Offerman kimagasló játékát pedig szinte minden kritikus kiemelte.