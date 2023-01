Tóth Gabi: Összességében azt gondolom, úgy élem az életemet, hogy ne kelljen semmit megbánnom

Reméli, hogy jövőre már a vidéki otthonukban ünnepelheti a születésnapját.

Tóth Gabi közel két héttel ezelőtt ünnepelte a születésnapját, ennek apropójából a minap a család.hu-n jelent meg új írása. Mint mondta, az elmúlt napokban, hetekben nosztalgiázott és számot vetett az életével és az eddigi döntéseivel kapcsolatban.

Egészen biztosan követtem el hibákat, és szinte garantálható, hogy még fogok is, de összességében azt gondolom, úgy élem az életemet, hogy ne kelljen semmit megbánnom. Ahogy múlnak az évek, egyre kevésbé fontos, hogy mit várnak el tőlem mások, sokkal inkább tartom szem előtt, hogy valóban békében legyek önmagammal és azzal a környezettel, amit magamnak/magunknak a Krauszommal megteremtünk

– fogalmazott.

Az énekesnő arról is írt a posztjában, hogy a kislánya tavasz második felétől már óvodába fog járni, és mivel régóta vágya, hogy a család a Dunakanyarba költözhessen, Hannarózát is a térség egyik intézményébe íratta be.

Megmagyarázhatatlan erő húz vissza a vidéki lét felé és lelki szemeim előtt már csak egy olyan kép lebeg, hogy egy szép téli délelőtt én játszom Hannival a vidéki házunk nappalijában, az ablakon át látni a havas tájat, a kandallóban ropog a fa, és Krauszom készíti az ebédet. Vannak ezek a ma divatos mondások, hogy ha valamit nagyon akarsz, akkor meg tudod valósítani, hát én ezt most nagyon szeretném, úgyhogy drukkoljatok, hogy jövőre már így ünnepelhessem a születésnapomat.

Mint írta, bár aggódik amiatt, hogy a lánya óvodás lesz, részben örül is annak, hogy visszakapja a korábbi életének egy apró szeletét, és több ideje lesz magára.