Genderfluidként coming outolt Bella Ramsey, a The Last of Us főszereplője

A hivatalos papírjaira általában nem-binárist ír.

A New York Times-nak adott interjút Bella Ramsey. A színésznőt most a The Last of Us című sorozatban láthatják a nézők (kritikánk itt olvasható).

Az korábban tudvalevő volt, hogy Ramsey nem-bináris személyként hivatkozik magára (nem nő és nem férfi), most azonban úgy fogalmazott, genderfluid.

A nemem mindig is nagyon folyékony volt. Ha valaki nőként hivatkozna rám, oké, jó, de ha férfiként, az már izgalmasabb egy fokkal. Én csak ember vagyok, a nemiség nem olyasmi, amit szeretek, a névmások tekintetében ez nekem mindegy

– árulta el, utalva az angol nyelvben a női és férfi előtagokra, ahol a semleges, they/them megszólítást szeretné alkalmazni. Ez azt jelenti, hogy ezentúl nem színésznő, hanem csak színész, és nem nő, hanem szimplán személyként kell rá utalni.