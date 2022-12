Orosz Barbara angolul kommunikál francia vőlegényével, a műsorvezető nagymamája pedig oroszul

Nemcsak franciául, de még főzni is megtanul párja kedvéért a TV2 műsorvezetője.

Orosz Barbarát december közepén jegyezte el francia szerelme, és bár a műsorvezető eddig saját bevallása szerint nem volt konyhatündér, most szeretné kicsit elmélyíteni a főzőtudását a párja kedvéért.

Anyukám és a nagymamám is fantasztikusan főz, ők is, és a család többi nőtagja is mindig próbált tanítgatni. De nekem valahogy sosem volt időm és kedvem hozzá. Öt évig nem is volt konyhám egy felújítási fiaskó miatt. Bár nem volt baja a konyhabútoromnak, mégis egy félreértés miatt mire visszaértem a boltból, a munkások kiszedték a komplett konyhát, és levitték a sitt közé. Aztán nem siettettem az új konyhát. Sokáig egyedül éltem, egymagának nem olyan szívesen főz az ember. Úgy voltam vele, hogyha megérkezik az igazi nagy szerelem az életembe, akkor azonnal megcsináltatom a konyhát, és megtanulok főzni. Szeretném a szerelmemet lenyűgözni. Még most tanulom, hogy mennyi ételt érdemes két emberre csinálni. Általában átesem a ló túloldalára, és ipari mennyiséget készítek

– nyilatkozta a Borsnak Orosz Barbara, és azt is elárulta, vőlegénye jól főz, és csodálatos éttermekbe járnak Magyarországon és Párizsban is, ahol a férfi él egyelőre. Tervben van, hogy mindkét helyen elvégezzenek együtt egy-egy főzőtanfolyamot, illetve a műsorvezető szeretné megtanulni a francia nyelvet is, mivel most még gyakran bábeli helyzetek alakulnak ki körülöttük.

Angolul kommunikálunk egymással, de karácsonykor igazán mókás volt, hogy mindenki mondta a magáét: a magyar, francia és angol mellé a nagymamám pedig még az oroszt is behozta.