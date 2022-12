Galambos Lajos: A tízmillió szövetségi kapitány országából már tízmillió jogi szakértő országa is lettünk

A zenész tudja, mely kollégái beszélik ki háta mögött.

Galambos Lajost 2015 óta vádolják víz-, gáz- és áramlopással. A mulatós-sztárra első fokon tavaly szeptemberben közel három év börtönbüntetést szabtak ki. Később lopás és egyéb bűnök elkövetésében az elsőfokú ítéletet súlyosbították: Galambos három év hat hónap börtönbüntetést kapott, a közügyektől pedig négy évre tiltottak el.

Ezzel kapcsolatban a Blikknek nyilatkozott, ugyanis nagyon csalódott amiatt is, hogy pályatársai a háta mögött beszélnek róla.

Eljutott hozzám, miket beszél a hátam mögött több pályatársam és kollégám. Barátaimnak nem nevezném őket, mert már régóta nincsenek barátaim, de sokan közülük nekem köszönhetik, hogy ismert művészek, befutott sztárok lettek. A szemembe persze egyikük sem mer mondani semmit.

Galambos azt mondja, a vészterhes időkben is úgy készül az ünnepre, mint korábban: „Huszonnegyedikén elmegyünk templomba, ahogy mindig is szoktunk, az állandó program ilyenkor. Természetesen fogok gyónni is, de nincs több bűnöm, mint amiket általában meg szoktam gyónni”.

A zenész kitért a kéretlen tanácsokra, véleményekre is, amiket az ügyével kapcsolatban kap: