Kulcsár Edina, G.w.M és Csuti is szerepelnek majd a Szerencsekerék új évadában

Decemberben új epizódokkal folytatódik a vetélkedő.

December 6-án kezdődik a Szerencsekerék harmadik évada a TV2-n. A tavaly megújult formában visszahozott vetélkedő házigazdája továbbra is Kasza Tibor lesz, a szerencselány szerepét most is Sydney van den Bosch tölti be, az egyes adásokban pedig újfent feltűnik egy-egy sztár a két civil versenyző mellett.

Jó látni, hogy tíz perc alatt hogyan tűnnek el a határok az ismert emberek és a civilek között, hiszen a hírességek is átszellemülnek, gyermeki szeretettel játszanak, nincsen semmilyen távolságtartás egymás irányába, és az ebből fakadó vicces szituációk a legjobbak. Nagyon szeretem, hogy pár perc után már szívják egymás vérét, nagyon jól szórakoznak és nagyon önfeledten játszanak

– mondta el a műsorvezető.

A csatorna közleményéből kiderül, hogy az első hét sztárvendégei Schobert Lara, LL Junior, Voksán Virág és Csuti lesznek, de az évad során feltűnik többek között Kulcsár Edina, G.w.M, Wolf Kati és Rózsa György is.