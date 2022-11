Herceg Erika: A fiúk szerintem büszkék voltak, hogy egy ilyen mutatós, jól öltözött mentor ül köztük

2022 volt élete legboldogabb éve.

Herceg Erika a Reggeli vendégeként mesélt egyebek mellett az X-Faktorban viselt szettjeiről. A mentor szerint neki ilyen a stílusa, „mindig őszinte, vagány, bevállalós”.

A fiúk szerintem büszkék voltak, hogy egy ilyen mutatós, jól öltözött mentor ül köztük

– jelentette ki.

Arról is beszélt, hogy szerinte normális, hogy mentortársai – Gáspár Laci, Puskás Peti és ByeAlex – néha beleálltak, mert ő is elismeri, hogy elég nagy szája van. Mentoráltjaival is élvezte a közös munkát, most is tartják a kapcsolatot egymással.

Azt mondta, ürességet érez, amióta vége lett a versenynek.

Azt mondtam a műsorban, hogy ez volt életem egyik legszebb időszaka, és most nektek megmondhatom őszintén: ez volt a legboldogabb évem az életemben. 34 éves vagyok, 2022 van, és ezt az évet be fogom magamnak keretezni, és mindig emlékezni fogok minden egyes mozzanatára

– fogalmazott a mentor.