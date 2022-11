Schumacher Vanda: Eddig az volt fontos, hogy bulizzak, utazzak, de már nem akarok vándorcigány életet élni

A legjobb női játékos lett a Celeb vagyok, ments ki innen! idei évadában Schumacher Vanda. Az influenszer a negyedik helyet kaparintotta meg a show-ban, az rtl.hu-nak kiesése után adott interjút.

Ebben megpróbálta összefoglalni, milyen dolgokat értékelt át életében három hét dzsungelben élés után.

Az emberi kapcsolataimról és a viták kezeléséről sokat tanultam. Mindig is apás voltam, anyu kevésbé volt fókuszban, és most a dzsungelben észrevettem, hogy sokat emlegetem anyát is. Én nem a családomtól kaptam videót – ez azért is volt, mert a családomat óvom a nyilvánosságtól. Fontosak a számomra, de arra jöttem rá, hogy elég felnőtt vagyok, készen állok egy komoly kapcsolatra, és az elkövetkezendő két-három évben lehetne akár saját családom is. Eddig az volt a fontos, hogy bulizzak, éljek és utazzak, de most már nem akarok vándorcigány életet élni és bőröndből öltözködni.