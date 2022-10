Ha most szeretne templomot venni, itt a lehetőség

Pápa közelében, jókora telekkel.

11 millió forintért bárki hozzájuthat egy százéves templomépülethez.

Több iroda is hirdeti a Veszprém megyei Mezőlakon található épületet, amely az 1920-as években épült téglából, és egykor evangélikus templomként funkcionált – írja a Blikk.

Az autópályától nem messze, a Bakony közelében álló 122 négyzetméteres épületet felújítandó lakóházként hirdetik, de alkalmas lehet vendégház, galéria kialakítására is (ahogy az egyik hirdetésben írják: helytörténeti-, kulturális-, vagy művelődéstörténeti bemutató helyként is hasznosítható lehet); gázkonvektor és villany is van benne.

A majdani vevőé lesz emellett egy 1500 négyzetméteres kert is – és a harangláb.

A lap által megkérdezett falubeliek szerint is potom pénz ez az összeg a cserépből, téglából, balatoni kőből készült épületért. Mindenesetre a hirdetésben nagy betűvel jelzik, hogy FELÚJÍTANDÓ, ez az állapotáról azért sokat elmond.